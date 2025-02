Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Test antidroga, non vuole farlo: denunciato

Il nuovo Codice della Strada è arrivato ormai da quasi due mesi e ha creato non pochi grattacapi agli automobilisti. Tra le tante nuove norme immesse, una di quelle che più di tutte ha creato qualche problema è quella legata all’assunzione di sostanze stupefacenti. Alcuni farmaci, infatti, seppur in forma leggera, contengono delle droghe leggere e questo potrebbe portare i rilevatori a segnalare la positività.

Ad esempio, qualche giorno fa, la Lega italiana contro l’epilessia (Lice) e la Federazione italiana epilessie (Fie) hanno richiesto al Governo un tavolo tecnico e dei chiarimenti in merito per cercare di creare una lista di farmaci ammessi. La situazione è molto delicata, ma i medici, naturalmente, prescrivono dosi che non alterano a livello estremo lo stato psicofisico di chi assume questi medicinali. Quindi queste persone di fatto possono tranquillamente guidare.

Il rifiuto

A San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, i carabinieri si sono ritrovati costretti a denunciare un uomo di 62 anni, reo di essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti. Naturalmente le forze dell’ordine hanno fatto tutto questo con un certo criterio. Una volta fermato, infatti, l’uomo ha mostrato segni evidenti che erano riconducibili all’uso di droghe. Come riportato da Repubblica, gli è stata ritirata la patente e il suo veicolo è stato messo sotto sequestro.

Questo però a quanto pare non è l’unico caso di una situazione del genere. A San Miniato, infatti, sempre in provincia di Pisa, è stato denunciato un altro automobilista, questa volta di 46 anni, che guidava sotto effetto di alcol. Sottoposto a controlli, infatti, ha evidenziato un tasso alcolemico di 1,1 g/l, il limite è 0,5.

Altri casi e la speranza del Governo

Super lavoro in quella provincia per i carabinieri che il 1° febbraio, invece hanno denunciato un 39enne, che si è macchiato dello stesso reato del 46enne di cui vi abbiamo parlato poco fa. In questo caso però il tasso alcolemico era di 1,91 g/l. Per lui sequestro del mezzo e via la patente.

Come se non bastasse a Volterra, invece, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un ragazzo di 21 anni per aver guidato in stato di ebrezza. In questo caso però c’è un aggravante. Il giovane, infatti, si è reso protagonista di un incidente. Dagli accertamenti tossicologici è venuto fuori che aveva un tasso alcolemico di 1,04 g/l. La patente gli è stata revocata.

Il Governo punta attraverso l’inasprimento delle pene a creare un deterrente che possa poi tenere queste persone lontane dalla strada. La speranza è sempre che chi si mette alla guida lo faccia nelle migliori condizioni psicofisiche possibili. Secondo i dati diffusi lo scorso mese dal Mit, sembrerebbe che questo nuovo Codice della Strada abbia già dato i suoi frutti facendo abbassare in generale il numero di incidenti. Secondo la nota diffusa dal ministero, infatti, nel periodo che va dal 14 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025, si sarebbero registrati meno 8,6% di incidenti e meno 34% di vittime sulla strada. Le nuove norme naturalmente vanno limate in quei difetti riscontrati applicandole, ma sembra abbiano già avuto l’effetto sperato quando sono state immesse.