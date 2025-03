SEAT, data per spacciata sino a qualche anno fa di recente è tornata a far parlare di sé per gli incredibili dati da record fatti registrare dal Gruppo durante l'ultima annata

Rinascita SEAT: i dati sono da record

Negli ultimi anni il mercato dell’auto ci ha spesso abituato a dinamiche impreviste che hanno riportato alla ribalta marchi dimenticati e accantonati. Il caso SEAT resta emblematico, il costruttore spagnolo, infatti, per stessa ammissione di Volkswagen sino a poco tempo fa era destinato alla mobilità leggera così da lasciare spazio al nuovo brand Cupra. Ora però le cose sembrano decisamente cambiate e tutto ciò è naturalmente sorretto dai numeri eccezionali del 2024.

L’anno scorso, infatti, le vendite del Gruppo sono cresciute del 7,5%, il fatturato invece è salito dell’1,4% e l’utile operativo dell’1,3%, infine i profitti sono scesi di 25 milioni. La spinta maggiore è arrivata da Cupra che ha fatto registrare un +7,5% sul 2023. In particolare il marchio nato nel 2018 ha effettuato ben 7 nuovi lanci negli ultimi 7 anni con modelli sempre nuovi e accattivanti. La crescita è stata tale che di recente si è paventata l’ipotesi anche di uno sbarco in America.

Cosa succede a SEAT

Nonostante questo exploit però Cupra non ha eclissato completamente il marchio gemello SEAT, che anzi ha fatto segnare una crescita nelle vendite del 7,5%. Negli ultimi 5 anni sono arrivati 5,4 miliardi di euro di investimenti. Questo impegno economico così importante è stato incentivato anche e soprattutto dai dati di vendita sempre positivi. Naturalmente però il Gruppo deve fare i conti anche con una situazione di grande incertezza del mercato.

Da un lato ci sono le elettriche che non spiccano il volo a livello di vendite, dall’altro la situazione geopolitica mondiale sta mettendo tutti in difficoltà. Ci sono i dazi europei sui veicoli fatti in Cina che pesano sulla Tavascan, allo stesso tempo le nuove barriere doganali degli Stati Uniti, dai contorni ancora incerti mettono pressione. Sull’elettrificazione in particolare da tempo si chiede all’Europa un impegno chiaro, specie sulle infrastrutture che ancora latitano in molti territori.

Investimenti per il futuro

SEAT grazie al Gruppo Volkswagen ha stanziato 10 miliardi di euro per convertire la Spagna in un polo di riferimento per la mobilità elettrica. Particolare attenzione è stata posta sulla storica fabbrica di Martorell, che l’anno scorso ha fatto registrare il record di volumi produttivi. Grazie a un investimento di 300 milioni di euro si sta realizzando un edificio che sarà interamente dedicato alla produzione di pacchi batterie. La novità sarà pronta per la fine di questa estate.

L’obiettivo è far arrivare da questo stabilimento le batterie che poi monteranno le Cupra Raval e le Volkswagen ID.2. La vettura spagnola sarà svelata al mondo durante il prossimo Salone di Monaco a settembre. Wayne Griffiths, CEO di SEAT e Cupra, ha così commentato le nuove sfide che il Gruppo dovrà affrontare: “L’elettrificazione non sta procedendo al ritmo necessario, ma piuttosto che vedere questo come un problema, dobbiamo vederlo come un’opportunità: trasformare il nostro settore, migliorare la nostra competitività e guidare la nostra crescita sostenibile. L’Europa e la Spagna devono avere il coraggio e la fede per cogliere questa opportunità, perché l’elettrificazione è irreversibile”. Il numero uno dell’azienda spagnola ha rimarcato poi il loro impegno sull’elettrico chiedendo a gran voce un intervento deciso da parte delle istituzioni europee in tal senso.