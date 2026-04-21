Il caro carburante pesa sui bilanci delle famiglie: i consigli di Matas Buzelis di carVertical per tagliare i consumi del 40% e far "rifiatare" il portafoglio

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

123RF I consigli di carVertical per ridurre i consumi in auto

Con i prezzi del petrolio in costante altalena, milioni di italiani cominciano a considerare l’auto come un bene insostenibile, capace di incidere sul bilancio mensile quanto l’affitto o le bollette. Tuttavia, il risparmio non si ottiene solo cercando il prezzo inferiore alla pompa, bensì nasce da una combinazione di stile di guida e cura del veicolo. Piccoli cambiamenti nelle abitudine quotidiane, suggerisce l’esperto di carVertical Matas Buzelis, possono dare benefici concreti.

Caro carburante: i trucchi per risparmiare

Il primo buon consiglio da porre in pratica riguarda la fluidità dei movimenti. Adottare uno stile al volante aggressivo, scandito da accelerate improvvise e frenate brusche, può aumentare i consumi fino al 40%. Trattare bene l’acceleratore permette al motore di “respirare” e riduce lo stress a carico delle altre componenti, dalle gomme alle sospensioni. Imparare a sfruttare il freno motore e le fasi di rilascio, invece di pestare sul freno all’ultimo secondo, trasforma l’inerzia del veicolo in una preziosa alleata del risparmio.

Spesso si sottovaluta l’importanza del comfort a bordo. Sebbene risulti indispensabile nelle giornate di caldo estremo, il climatizzatore mette a dura prova il compressore che può richiedere fino al 30% di carburante aggiuntivo. Servirsene con criterio, limitando l’uso solo allo stretto necessario, incide in positivo sulla tenuta del mezzo, allo stesso modo l’efficienza passa per la corretta pressione degli pneumatici. Un trucco spesso dimenticato è quello di rinfrescare l’abitacolo aprendo i finestrini prima di partire, per poi azionare il clima solo una volta in movimento, evitando che il sistema debba lavorare sotto sforzo massimo partendo da temperature torride.

Anche un impercettibile cambio degli pneumatici pesa sui consumi e sul portafoglio: una flessione dell’1% nella pressione taglia l’efficienza dello 0,3%, perché impone al motore di vincere una resistenza maggiore, bruciando più gocce di prezioso carburante. Se passi dal gommista una volta al mese tieni le spese sotto controllo e guidi tranquillo.

Il valore della manutenzione

A sua volta, gioca un ruolo decisivo la gestione del tempo e dello spazio. Fin troppo spesso gli automobilisti tendono a trasformare il bagagliaio in un deposito, ignari delle conseguenze: più lasci pesi superflui più all’auto serve energia per spostarsi. Inoltre, è preferibile pianificare in anticipo i percorsi, così da evitare gli ingorghi urbani e con essi i famigerati stop-and-go, rei di bruciare carburante senza produrre chilometri.

Nei lunghi tragitti autostradali, invece, il miglior alleato è il cruise control. Mantenere una velocità costante, priva delle micro-variazioni tipiche del piede umano, stabilizza i flussi di alimentazione e regala medie chilometriche sorprendenti. Accorpare diverse commissioni in un unico viaggio risparmia poi le continue partenze a motore freddo, condizione in cui il veicolo consuma parecchio.

Non è infine il caso di trascurare la salute meccanica del mezzo. Anziché una spesa, la manutenzione bisognerebbe leggerla come un investimento. Anche se un piccolo intoppo a un sensore può sembrare poco rilevante, esso fa lievitare i costi del pieno in modo silenzioso. Lo stesso vale per l’usato: prima di comprare, meglio spulciare i dati storici del veicolo per scovare negligenze che potrebbero costare caro alla pompa. In fondo, la vera battaglia contro il caro carburante si vince con la prevenzione e un pizzico di furbizia.