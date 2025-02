A Maranello si è tenuta una riunione per delineare il futuro dell'automotive in Italia, un settore importante e attualmente in fase di delicata trasformazione

Fonte: ANSA A Maranello riunione per salvare il mondo dell'auto

L’assemblea straordinaria della Rete Anci, tenutasi a Maranello, ha rappresentato un momento cruciale per delineare le strategie future del settore motoristico italiano, con un focus primario sulla valorizzazione del Made in Italy e sulle sfide imposte dalla transizione ecologica. L’evento ha riunito figure istituzionali, rappresentanti del mondo industriale ed esperti del settore per discutere le problematiche più urgenti e individuare possibili soluzioni.

Focus sul Made in Italy e turismo motoristico

Un tema centrale dell’assemblea è stato la promozione del Made in Italy nel settore motoristico, un comparto che rappresenta un fiore all’occhiello per l’economia nazionale. In questo contesto, si è discusso dell’organizzazione della terza edizione dell’Italian Motor Week, un evento chiave per valorizzare il patrimonio motoristico italiano a livello internazionale, in programma dal 13 al 21 settembre.

Parallelamente, è stata presentata la proposta di legge per il riconoscimento del turismo motoristico, un’iniziativa promossa in collaborazione con l’Intergruppo parlamentare “Amici dei Motori”. Il turismo motoristico rappresenta un’opportunità significativa per valorizzare i territori legati alla storia dei motori, attrarre visitatori e generare indotto economico.

La transizione ecologica e le sfide per l’automotive

L’assemblea ha affrontato anche la fase delicata che sta attraversando il settore automotive, sia a livello nazionale che europeo. Marco Stella, presidente del Gruppo componenti di Anfia, ha auspicato un ripensamento del percorso europeo verso la transizione ecologica, affinché sia più giusta e sostenibile per l’industria e la società.

Stella ha evidenziato come il 2025 sarà un anno critico per l’automotive italiano, a causa della stagnazione dei volumi produttivi e del mercato europeo, sollecitando un piano industriale urgente per potenziare la competitività della manifattura in Italia ed in Europa. La transizione verso l’elettrico impone sfide significative per l’intera filiera, richiedendo investimenti in nuove tecnologie, riqualificazione del personale e un approccio strategico per non compromettere la leadership italiana nel settore.

Sicurezza stradale e costi

Un’ulteriore tematica affrontata durante l’assemblea è stata la sicurezza stradale e i costi sociali legati all’incidentalità. Questo tema rappresenta una priorità per le istituzioni e per il settore automotive, che sono chiamati a collaborare per ridurre il numero di incidenti e migliorare la sicurezza sulle strade.

Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori, ha sintetizzato i punti salienti dell’assemblea, sottolineando l’importanza del confronto sui temi rilevanti per la Rete e per il comparto. Stefano Vaccari, presidente dell’Intergruppo parlamentare “Amici dei Motori”, ha evidenziato la necessità di una solida ripartenza del comparto automotive, salvaguardando l’occupazione e valorizzando l’innovazione, la ricerca, i luoghi e le tradizioni che raccontano la storia del Paese. Vaccari ha inoltre sottolineato il ruolo cruciale delle Città dei Motori nel sostenere una svolta non più rinviabile per il settore.

Le Città dei Motori protagoniste

Le Città dei Motori, tra cui Maranello, sono chiamate a svolgere un ruolo di primo piano nel rilancio del settore automotive. Questi territori rappresentano un concentrato di eccellenze, storia e passione per i motori, elementi che possono essere valorizzati per attrarre investimenti, promuovere il turismo e creare nuove opportunità di lavoro. L’assemblea ha offerto l’opportunità di condividere le potenzialità del turismo motoristico e le eccellenze di Maranello e del suo territorio.

I partecipanti hanno visitato la SIM, azienda produttrice di simulatori di guida ad alta tecnologia, lo stabilimento Ferrari e il Museo del Cavallino. L’evento si è concluso con una degustazione dell’aceto balsamico tradizionale di Modena, un’immersione nella tradizione enogastronomica del territorio.