Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

esperto di tecnologia e motori

Ufficio Stampa BMW Un nuovo robot umanoide per la produzione di BMW

Il Gruppo BMW sta lavorando con grande attenzione allo sviluppo di processi produttivi sempre più efficienti e in grado di garantire un miglioramento delle attività aziendali. La digitalizzazione e l’integrazione con l’intelligenza artificiale diventano, quindi, essenziali.

Un ruolo centrale in tal senso lo ricopre la IA fisica, elemento che collega l’IA digitale a macchine e robot reali. Grazie a questa tecnologia è possibile integrare sistemi intelligenti come i robot umanoidi nei processi produttivi.

In passato, l’azienda ha implementato il robot umanoide Figure 02 nel suo stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti, già dal 2025. Tale robot ha supportato la produzione della BMW X3 lavorando nel reparto carrozzeria, con l’obiettivo di agevolare il processo di saldatura. Ora è tutto pronto per un nuovo step del percorso evolutivo.

Per il prossimo futuro, infatti, arriva un nuovo robot che avrà il compito di migliorare la logistica e lo smistamento dei componenti, rendendo il processo di produzione ancora più agile e veloce, a tutto vantaggio dell’efficienza delle attività produttive. Ecco i dettagli completi in merito.

Arriva Figure 03

Nello stabilimento di Spartanburg entra in attività Figure 03. Il nuovo robot umanoide, migliorato sotto tanti punti di vista, sarà impiegato in applicazioni complesse di sequenziamento logistico, con l’obiettivo di garantire un sostanziale miglioramento delle attività aziendali.

Il robot deve gestire componenti che inizialmente arrivano in container di grandi dimensioni, non smistati. Lo smistamento rappresenta una parte centrale del processo di logistica nella produzione automobilistica e il ruolo del robot umanoide diventa centrale.

I vari componenti, dopo essere stati smistati, saranno trasportati al luogo di installazione dello stabilimento, sfruttando un sistema automatizzato, e saranno forniti agli addetti nella sequenza giusta, in modo da poter completare rapidamente l’assemblaggio.

L’utilizzo di robot rappresenta un elemento centrale della strategia del Gruppo BMW che punta a migliorare l’automazione dei processi produttivi ricorrendo all’intelligenza artificiale fisica. Si tratta di un passaggio fondamentale per l’incremento della produttività.

Secondo l’azienda: “L’obiettivo è proteggere e valorizzare al massimo i dipendenti, migliorando ulteriormente gli ambienti di lavoro.” I prossimi passi del programma saranno comunicati successivamente. Nel frattempo, l’azienda porta avanti vari progetti legati alla trasformazione digitale delle sue attività, con un focus sullo stabilimento di Spartanburg.

Ricordiamo che la diffusione dei robot nei processi produttivi è sempre più marcata e, in alcuni casi, i lavoratori umani sono arrivati a scioperare contro la loro presenza. Nel futuro, però, ci saranno sempre più robot nelle catene di montaggio che potrebbero rivoluzionare i processi produttivi.

Le parole dell’azienda

Ulrich Wieland, Vicepresidente del Controllo della Produzione e della Logistica di BMW Manufacturing, ha commentato:

Lo stabilimento di Spartanburg è il luogo di nascita della robotica umanoide nelle attività operative quotidiane di BMW Manufacturing. Dopo aver già completato con successo un progetto pilota con Figure 02 nel nostro reparto di carrozzeria, non vediamo l’ora di implementare Figure 03 per un caso d’uso di sequenziamento nella logistica”

Brett Adcock, fondatore e CEO di Figure AI, ha aggiunto: