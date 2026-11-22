Il robot umanoide di Elon Musk potrebbe costare più di una Fiat Pandina: Tesla Optimus non è ancora in vendita e sulle prime consegne circolano indiscrezioni

Getty Images Il robot umanoide Tesla potrebbe essere più costoso della Fiat Panda: le indiscrezioni

Pulisce casa, fa il bucato, porta la spesa e si occupa pure dei lavori domestici. No, nessun identikit del partner ideale, a meno che non si intenda per tale un robot umanoide. Si chiama Tesla Optimus ed è uno dei progetti sui quali Elon Musk sta investendo, con l’obiettivo di ampliare gli orizzonti oltre il settore automobilistico. L’ultima trovata del magnate sudafricano risulta ancora in fase di sviluppo, ma cominciano a trapelare indiscrezioni sulla data di lancio e sul prezzo.

La cifra ipotizzata da fonti vicine alla Casa statunitense si aggira intorno ai 20.000 dollari, equivalenti a poco più di 17.000 euro. Giusto per rendere l’idea, con una somma inferiore ti puoi portare a casa alcune versioni della Fiat Pandina. Che poi il confronto è piuttosto azzardato, perché mette sullo stesso piano due prodotti completamente diversi: da una parte una vettura già in commercio, dall’altra un robot le cui caratteristiche definitive restano da annunciare.

Quanto costerà il robot umanoide

A scanso di equivoci, sottolineiamo che i 20.000 dollari costituiscono un’ipotesi. E continueranno a esserlo prima del rilascio, o comunque di dichiarazioni ufficiali da parte di Tesla. Oltretutto, ci sarebbe poi da capire se la cifra indicata riguardi la versione destinata ai privati o una configurazione adibita a impieghi professionali.

Non una differenza di poco conto: un robot utilizzato in fabbrica potrebbe avere dotazioni e capacità diverse rispetto a uno progettato per lavorare nelle abitazioni. Anche le attività che sarà effettivamente in grado di svolgere al momento della vendita attendono di essere chiarite. Nelle sue uscite pubbliche Musk ha spesso descritto Optimus come un prodotto destinato, in prospettiva, a diventare accessibile a un pubblico molto ampio. Prima di raggiungere questo scopo, però, Tesla dovrà dare prova di poterlo costruire in grandi quantità e a costi compatibili con le aspettative.

Il paragone con la Fiat Pandina aiuta a comprendere la portata della spesa: la variante ibrida dell’utilitaria ha un prezzo di listino che parte da 15.950 euro, anche se le promozioni possono ridurre sensibilmente la spesa.

Quando sarà possibile acquistare

Sull’apertura degli ordini, alcune “gole profonde” ipotizzano l’inaugurazione di una lista d’attesa in occasione dell’Humanoids Summit, in programma l’1 e il 2 dicembre 2026. Le probabilità appaiono, però, piuttosto remote dopo l’intervento di Elon Musk. Alla domanda di un utente su X se sarebbe stato possibile ordinare Optimus entro la fine dell’anno, l’imprenditore ha, infatti, risposto con un secco “NO”.

Non risultano quindi prenotazioni ufficialmente aperte, né sono state comunicate le condizioni per acquistare il robot. L’eventuale creazione di una lista di interessati non equivarrebbe comunque all’avvio delle vendite.

Sul via alle consegne si parla della fine del 2027, ma anche questa indicazione richiederà conferma in un calendario commerciale definitivo. E poi chi potrà mettere le mani sui primi esemplari? Le aziende potrebbero avere la precedenza sui clienti privati, soprattutto per sperimentare il funzionamento dei robot in ambienti di lavoro.

Qualora venisse confermato, il prezzo di 20.000 dollari collocherebbe Optimus in una fascia tutt’altro che economica. Toccherà poi a Tesla garantire che Optimus sia abbastanza autonomo da svolgere lavori domestici.