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iStock La benzina del Vaticano costa meno ma non è per tutti

Il caro carburante è un argomento di grande attualità e, purtroppo, tanti italiani sono costretti a farci i conti ogni giorno. Il costo del rifornimento, nonostante il taglio delle accise, è cresciuto tanto con benzina e diesel che sono stabilmente al di sopra dei 2 euro al litro.

A Roma esiste un modo per risparmiare più di 40 centesimi al litro. Si tratta di un sistema che, però, non è aperto a tutti ma solo a una cerchia ristretta di fortunati. I distributori gestiti dalla Città del Vaticano, infatti, hanno prezzi molto più bassi.

Per accedere al rifornimento tramite uno di questi punti è necessario avere una tessera che “sblocca” la possibilità di fare rifornimento, sfruttando le condizioni fiscali più vantaggiose che abbattono il costo effettivo del carburante. Ecco tutti i dettagli in merito alla questione.

A cosa è dovuta questa differenza

La differenza tra il prezzo della benzina e del diesel in Italia e quello registrato presso i distributori gestiti dal Vaticano è legata alla diversa fiscalità tra i due Stati. Molto semplicemente, infatti, il Vaticano applica una tassazione inferiore rispetto all’Italia, dove le accise hanno un peso significativo sul prezzo alla pompa.

Di conseguenza, questo aspetto si traduce in condizioni molto più vantaggiose per fare rifornimento con un costo al litro decisamente inferiore rispetto a quello italiano. Ricordiamo che anche a Malta, come chiarito da una recente indagine, la benzina costa molto meno, anche se in questo caso la fiscalità non è un fattore determinante.

Dove si trovano i distributori

Attualmente, il Vaticano gestisce sette distributori di benzina e diesel. Di questi, tre si trovano all’interno della Città del Vaticano mentre altri tre nelle aree extraterritoriali della Capitale (tra le Mura Aureliane, San Giovanni in Laterano e San Calisto) e il settimo è situato presso Castel Gandolfo.

Chi può fare rifornimento

Il rifornimento presso uno dei distributori gestiti dal Vaticano non è per tutti ma è disponibile solo per i dipendenti della Santa Sede e del Governatorato, gli appartenenti alle congregazioni religiose, gli alti prelati e le altre categorie autorizzate. Tutte le persone autorizzate ricevono una tessera che, una volta avvicinata alla pompa, sblocca la possibilità di fare rifornimento con le condizioni vantaggiose. Da poco, il pagamento può avvenire anche con carta e non solo in contanti. Per ovvi motivi, il rifornimento non può essere aperto a chiunque in quanto gli automobilisti romani si recherebbero in massa presso uno di questi punti di distribuzione del carburante.

Quanto costa il carburante del Vaticano

Sfruttando la differente fiscalità, il costo del carburante del Vaticano è molto più basso. Attualmente, nonostante i rincari, la benzina costa intorno a 1,60 euro al litro mentre per il diesel è prevista una spesa di 1,70 euro al litro. Si tratta di circa 40 centesimi in meno rispetto alla media nazionale. Nei mesi scorsi, quando il mercato aveva condizioni molto più favorevoli, il costo al litro era sceso anche a 1,3-1,4 euro, importi che non si vedono da anni in Italia.