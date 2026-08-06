AGCM ha annunciato una maxi-multa per Bird, Dott e Lime che hanno ostacolato l'accesso alle corse gratis per gli abbonati metrebus

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iStock AGCM ha confermato la multa

L’Antitrust (AGCM) ha multato per 2,675 milioni di euro i servizi di sharing Bird, Dott e Lime, con la conclusione delle istruttorie avviate lo scorso mese di novembre nei confronti delle aziende citate.

La questione riguarda il servizio di micromobilità (quindi e-bike e monopattini elettrici) offerto dai tre operatori (regolarmente autorizzati) nel Comune di Roma nel periodo 2023-2026.

La causa della sanzione è legata alle pratiche adottate dalle aziende che hanno reso quasi impossibile l’attivazione delle corse gratuite a cui gli abbonati Metrebus possono accedere con il loro abbonamento.

Andiamo a riepilogare quanto accaduto e quanto dichiarato nella nota ufficiale dall’Autorità.

Un bonus per gli abbonati

A Roma, i titolari di un abbonamento annuale Metrebus (comprensivo della zona A) possono usufruire di corse gratuite su bici e monopattini in sharing. L’agevolazione prevede solitamente fino a 3 corse giornaliere da 30 minuti ciascuna. Chi è in possesso di un abbonamento mensile personale, invece, riceve un voucher del valore di 35 euro. Questi bonus sono pensati per semplificare l’uso dei servizi di micromobilità e dovrebbero essere facilmente accessibili agli abbonati. Dalle rilevazioni di AGCM, però, la situazione appare molto diversa.

A cosa è dovuta la sanzione

Come sottolineato in apertura, la sanzione non è arrivata a sorpresa visto che AGCM ha avviato lo scorso novembre un’istruttoria. Tutto è partito da un’indagine di RomaToday che aveva raccolto diverse testimonianze da parte degli utenti che avevano denunciato lunghissime attese per poter ottenere l’agevolazione inclusa nel loro abbonamento.

Secondo l’Antitrust, i servizi privati Bird, Dott e Lime hanno reso quasi impossibile l’attivazione del bonus incluso per gli abbonati Metrebus. In una nota diffusa dall’Autorità si legge:

“Bird, Dott e Lime sono state sanzionate complessivamente per 2,675 milioni di euro per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite (c.d. Pass), riservati agli abbonati annuali Metrebus, il titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale romano, secondo gli obblighi assunti dagli operatori in sede di aggiudicazione del servizio”

In particolare, viene evidenziato come le aziende abbiano adottato strutture organizzative “inadeguate” per la gestione delle richieste degli utenti. In questo modo, i tempi di rilascio del pass sono stati allungati, rendendo più difficile per i cittadini l’utilizzo dei bonus previsti. Bird, inoltre, ha adottato un’altra pratica commerciale scorretta, con la disattivazione degli account senza alcuna informativa sulle circostanze.

La nota sottolinea anche che: