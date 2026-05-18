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Ufficio Stampa Royal Enfield Un sorpasso inaspettato

Ferrari è un marchio di riferimento per il settore automotive e, nonostante un momento poco positivo sul mercato azionario, può guardare al futuro con grande fiducia, anche in considerazione del progetto della sua prima elettrica, ormai pronta al debutto.

Nel frattempo, però, l’azienda di Maranello deve fare i conti con un sorpasso inaspettato. Lo storico marchio motociclistico Royal Enfield, che oggi è controllato dal gruppo indiano Eicher Motors, ha superato Ferrari nella classifica dei marchi più forti al mondo nel settore automotive.

Questo dato emerge dal nuovo report Brand Finance Automotive Industry 2026, un’analisi annuale che ha l’obiettivo di fotografare il mercato e valutare il valore dei vari brand delle due e delle quattro ruote su scala globale.

Si tratta di un risultato che certifica il lavoro svolto dalla Casa, che continua a rafforzare il suo ruolo sul mercato confermandosi, sempre di più, un riferimento assoluto per tutti gli appassionati. Andiamo ad analizzare i dettagli completi in merito.

Un’indagine globale

Il report Brand Finance Automotive Industry 2026 ha l’obiettivo di valutare la forza e il valore dei marchi attivi sul mercato a livello globale e viene realizzato dalla società indipendente Brand Finance, specializzata nella valutazione economica dei brand e in indagini di mercato.

Lo studio, quindi, si basa su valutazioni interne e sull’analisi di molteplici fattori. Non vengono presi in considerazione solo i dati di vendita o i dati tecnici dei singoli modelli, che comunque servono a determinare le caratteristiche di un marchio.

Sulla base di tutti gli elementi considerati, viene realizzato poi un indice sintetico, con un punteggio massimo di 100 punti. Ogni brand viene analizzato, tenendo conto di tutti i fattori in gioco, e ottiene poi un punteggio complessivo.

Per approfondire, potete dare un’occhiata al report del 2025 che presenta alcune differenze con quello del 2026.

Un sorpasso importante

Il risultato ottenuto da Royal Enfield è significativo. Lo storico brand ha raggiunto un punteggio di 88,9 su 100, con un rating AAA, grazie anche a un aumento del valore complessivo pari a circa il 30% (per una valutazione che ora si attesta intorno a 1,2 miliardi di dollari).

Royal Enfield sta diventando, quindi, un punto di riferimento del mercato, uscendo da una nicchia riservata ad appassionati e affacciandosi in un mercato nuovo, senza perdere le caratteristiche di brand premium. L’azienda è in espansione ed è attiva in oltre 80 Paesi e con oltre 3.200 punti vendita.

Nel report Brand Finance Automotive Industry 2026, la Casa ha conquistato un ottimo terzo posto, alle spalle solo di Toyota e BMW e prima di brand di grande rilevanza come Audi. Anche Ferrari deve cedere il passo. La Casa di Maranello, infatti, si deve accontentare del settimo posto.

Per quanto riguarda l’azienda italiana, c’è da tenere in conto che il progetto più atteso, la Ferrari Luce, deve ancora arrivare. Con questo nuovo elemento, la valutazione e l’importanza del marchio potrebbero cambiare ancora.

Sarà interessante analizzare il valore della Casa il prossimo anno, quando la nuova Luce diventerà un punto di riferimento della gamma con l’obiettivo di spingere Ferrari anche nel settore delle auto a zero emissioni, destinato a ricoprire un ruolo sempre più importante.