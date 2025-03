Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Gooding & Company La RUF CTR Yellowbird dopo il Nurburgring è di nuovo da primato

Qualche anno fa fece molto parlare di sé un video che aveva come protagonista una Porsche 911. La clip in questione si chiamava “Faszination on the Nurburgring”, che letteralmente significa “Fascino sul Nurburgring”. Il filmato mostrava la vettura che percorreva i circa 20 km del circuito tedesco a tutto gas. L’auto in questione però non era certo una 911 normale, ma una RUF CTR Yellowbird.

Quest’auto, prodotta nel 1987, aveva un motore boxer biturbo capace di sprigionare 469 CV. Secondo alcune voci di corridoio però si dice che l’auto in questione in realtà toccasse i 500 CV. Aveva un tempo di accelerazione da 0 a 60 miglia/h di 3,65 secondi e una velocità massima superiore alle 211 miglia/h, che equivalgono a circa 338 km/h.

Perché è così rara

Quando all’epoca fu messa in commercio era l’auto di produzione più veloce al mondo. Dai telai acquistati da Porsche, RUF ha prodotto solo 29 esemplari, un numero esiguo che rende le poche superstiti ancora più preziose. In particolare, un modello venduto su Gooding & Company ha fatto registrare la cifra record di poco superiore ai 6 milioni di dollari, circa 5,5 milioni di euro. Questo esemplare ha superato nettamente il precedente record di un’altra Yellowbird venduta a 1,08 milioni di euro nel 2018.

Bisogna sottolineare però che questo modello ha toccato una cifra così importante per un motivo molto particolare. Si tratta, infatti, di una delle 9 con vernice Blossom Yellow (o Blutengelb). Tutto ciò la rende ancora più rara oltre al fatto che è equipaggiata del pacchetto speciale Leichtbau, con pannelli carrozzeria in alluminio accompagnati da una gabbia di protezione ugualmente in alluminio.

Cambio rigorosamente manuale a 6 rapporti, si fa apprezzare anche per il chilometraggio decisamente basso. Questa RUF CTR Yellowbird ha percorso appena 1.700 km, in pratica è nuova. All’interno bisogna dimenticarsi di schermi e funzioni digitali, è una vettura di 38 anni fa e quindi spazio all’analogico. Ci sono comodi sedili sportivi e un volante a tre razze con strumentazione a 5 elementi circolari. L’auto è tenuta davvero in modo impeccabile sia dentro che fuori.

Auto da sogno

Su questi portali spesso capita di trovare vetture di questo genere in vendita. Solo qualche mese fa ad esempio è finita all’asta la mitica Porsche 917K guidata da Steve McQueen. Si tratta di una vettura davvero incredibile, protagonista del film Le Mans, che purtroppo per la carriera del noto attore fu un fiasco completo. Diverso, invece, il discorso per l’auto in questione, che ancora oggi è considerata una delle più costose presenti sul mercato. Alcuni modelli venduti in altre aste, infatti, hanno toccato i 15 milioni di dollari.

Tornando alla nostra RUF CTR Yellowbird, nel 1987 era venduta a 142.900 dollari, una cifra che oggi equivale a 362.000 dollari. All’epoca ottenne grande risonanza mediatica il record ottenuto sullo storico circuito del Nurburgring. Un primato non ufficiale che ha mantenuto per anni e che l’ha resa ancora più leggendaria. Confrontata con supercar dell’epoca come la Ferrari F40 o la Lamborghini Diablo, riusciva tranquillamente a giocarsela alla pari. La sua prima apparizione ufficiale viene fatta risalire al concorso World’s Fastest Cars, dove riuscì ad ottenere il titolo di The Fastest Production Car in the World.