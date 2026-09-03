Salone dell’Auto di Torino 2026: la mappa e l’elenco completo di marchi e modelli presenti

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Ufficio Stampa

Il Salone dell’Auto di Torino, in scena dall’11 settembre al 13 settembre 2026, si conferma uno degli appuntamenti più attesi nel panorama automobilistico internazionale. Il pubblico potrà scoprire da vicino tutte le novità delle principali Case automobilistiche grazie a un’esposizione ricca e variegata che riunirà modelli di serie e anteprime, offrendo una vera e propria fotografia del mercato automobilistico e delle principali tendenze e motorizzazioni che stanno caratterizzando il settore. Dalle supercar da sogni alle vetture elettriche ed ibride di ultima generazione, passando per i concept dei centri stile italiani e le novità dei brand emergenti, ecco l’elenco dei modelli in mostra.

Tra anteprime e test drive dei principali brand del settore, quest’anno sarà presente anche Virgilio Motori come media-partner dell’evento e con uno stand in Piazza Castello.

Brand e modelli presenti

Alfa Romeo: Tonale Ibrida Plug-in Q4 Veloce

Fiat: Grizzly, Grizzly Fastback

Lancia: Gamma

Maserati: Grecale, Granturismo

Itala: Itala 35, Itala 56, Itala 61

O.S.C.A: MT6, MT8

BMW: Nuova BMW iX3, Nuova BMW i3, Nuova BMW X5

Mercedes-Benz: Nuova GLC elettrica, Nuova Classe C elettrica

Porsche: 911, Cayenne, Panamera, Macan

Lotus: ELETRE X, EMIRA 420 SPORT, EVIJA

Jeep: Nuova Compass E-Hybrid Plug-in 225 Cv

DS Automobiles: N°7 Étoile Hybrid 145 CV

Renault: Nuova Renault Megane E-Tech Electric, Renault Twingo E-Tech Electric, Renault Clio full hybrid E-Tech

Peugeot: Peugeot e-3008 Long range (230 CV)

Opel: Mokka GSE Rally

Suzuki: Nuova e VITARA, E VITARA 61 TOP 4WD, Nuova ACROSS Plug IN, Swift Hybrid, S-CROSS Hybrid, VITARA Hybrid

Honda: Prelude Full Hybrid

Mazda: Nuova MX-5 MY2027, Nuova CX-5, CX-6e

KIA: Nuova Seltos, EV5 GT

KGM: Actyon HEV, Torres Full Hybrid, Tivoli

Tesla: Cybertruck

BYD: Dolphin G DM-i, Dolphin Surf, Sealion 7

Changan: CHANGAN DEEPAL S07 MY26, CHANGAN DEEPAL S05 ULTRA HYBRID

Chery: TIGGO 9, TIGGO 8, Q

Dongfeng: Shine GS, Box, Huge, MAGE HEV

Geely: E2, EX5, Starray EM-i, KO11

GWM: ORA5, H7, TANK 300, JOLION MAX, SOUO MOTORBIKE, POER, WEY

Hongqi: HS3, HS5

GAC: Aion UT

ICAUR: V27

Leapmotor: Leapmotors B03X

Lepas: L8, L6

Linktour: L7, L6

Lynk & Co: 02, 08

X-Peng: P7+, L03, G9

Zeekr: 7GT, 7X

EMC: EMC 212, EMC 6

In arrivo: i dettagli relativi ai modelli dei brand Bontu, Citroën, FAWCAR e M-Hero saranno annunciati prossimamente.

Promozioni week by Salone Auto Torino

Tra le novità dell’edizione 2026 debutta Promozioni Week by Salone Auto Torino, l’iniziativa che coinvolgerà Case automobilistiche e concessionarie con una settimana di offerte dedicate all’acquisto delle vetture. Hanno già aderito Alfa Romeo, BYD, Citroën, DS, EMC, FIAT, Hongqi, Jeep, KIA, Lancia, Leapmotor, Lepas, Lynk & Co, Mazda, OMODA JAECOO, Opel, Peugeot, Renault e Suzuki.