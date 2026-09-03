Salone dell’Auto di Torino 2026: la mappa e l’elenco completo di marchi e modelli presenti

Il Salone dell’Auto di Torino, in scena dall’11 settembre al 13 settembre 2026, si conferma uno degli appuntamenti più attesi nel panorama automobilistico internazionale. Il pubblico potrà scoprire da vicino tutte le novità delle principali Case automobilistiche grazie a un’esposizione ricca e variegata che riunirà modelli di serie e anteprime, offrendo una vera e propria fotografia del mercato automobilistico e delle principali tendenze e motorizzazioni che stanno caratterizzando il settore. Dalle supercar da sogni alle vetture elettriche ed ibride di ultima generazione, passando per i concept dei centri stile italiani e le novità dei brand emergenti, ecco l’elenco dei modelli in mostra.
Tra anteprime e test drive dei principali brand del settore, quest’anno sarà presente anche Virgilio Motori come media-partner dell’evento e con uno stand in Piazza Castello.
Indice
Brand e modelli presenti
- Alfa Romeo: Tonale Ibrida Plug-in Q4 Veloce
- Fiat: Grizzly, Grizzly Fastback
- Lancia: Gamma
- Maserati: Grecale, Granturismo
- Itala: Itala 35, Itala 56, Itala 61
- O.S.C.A: MT6, MT8
- BMW: Nuova BMW iX3, Nuova BMW i3, Nuova BMW X5
- Mercedes-Benz: Nuova GLC elettrica, Nuova Classe C elettrica
- Porsche: 911, Cayenne, Panamera, Macan
- Lotus: ELETRE X, EMIRA 420 SPORT, EVIJA
- Jeep: Nuova Compass E-Hybrid Plug-in 225 Cv
- DS Automobiles: N°7 Étoile Hybrid 145 CV
- Renault: Nuova Renault Megane E-Tech Electric, Renault Twingo E-Tech Electric, Renault Clio full hybrid E-Tech
- Peugeot: Peugeot e-3008 Long range (230 CV)
- Opel: Mokka GSE Rally
- Suzuki: Nuova e VITARA, E VITARA 61 TOP 4WD, Nuova ACROSS Plug IN, Swift Hybrid, S-CROSS Hybrid, VITARA Hybrid
- Honda: Prelude Full Hybrid
- Mazda: Nuova MX-5 MY2027, Nuova CX-5, CX-6e
- KIA: Nuova Seltos, EV5 GT
- KGM: Actyon HEV, Torres Full Hybrid, Tivoli
- Tesla: Cybertruck
- BYD: Dolphin G DM-i, Dolphin Surf, Sealion 7
- Changan: CHANGAN DEEPAL S07 MY26, CHANGAN DEEPAL S05 ULTRA HYBRID
- Chery: TIGGO 9, TIGGO 8, Q
- Dongfeng: Shine GS, Box, Huge, MAGE HEV
- Geely: E2, EX5, Starray EM-i, KO11
- GWM: ORA5, H7, TANK 300, JOLION MAX, SOUO MOTORBIKE, POER, WEY
- Hongqi: HS3, HS5
- GAC: Aion UT
- ICAUR: V27
- Leapmotor: Leapmotors B03X
- Lepas: L8, L6
- Linktour: L7, L6
- Lynk & Co: 02, 08
- X-Peng: P7+, L03, G9
- Zeekr: 7GT, 7X
- EMC: EMC 212, EMC 6
In arrivo: i dettagli relativi ai modelli dei brand Bontu, Citroën, FAWCAR e M-Hero saranno annunciati prossimamente.
Promozioni week by Salone Auto Torino
Tra le novità dell’edizione 2026 debutta Promozioni Week by Salone Auto Torino, l’iniziativa che coinvolgerà Case automobilistiche e concessionarie con una settimana di offerte dedicate all’acquisto delle vetture. Hanno già aderito Alfa Romeo, BYD, Citroën, DS, EMC, FIAT, Hongqi, Jeep, KIA, Lancia, Leapmotor, Lepas, Lynk & Co, Mazda, OMODA JAECOO, Opel, Peugeot, Renault e Suzuki.
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