Salone Auto Torino 2025, tutti i modelli esposti e disponibili per i test drive

Il Salone Auto Torino 2025 è in programma dal 26 al 28 settembre nel cuore della città, tra piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali.

Sono stati presentati durante la conferenza stampa svoltasi alle OGR Torino, tutti i modelli esposti e disponibili per i test drive di Salone Auto Torino 2025, in programma dal 26 al 28 settembre nel cuore della città, tra piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali.

Con ingresso gratuito e orario dalle 9 alle 19 e un’esposizione a cielo aperto incorniciata dai monumenti di Torino, Salone Auto Torino accoglierà i visitatori con due portali di ingresso: in piazza Castello, angolo via Roma, e su viale 1° Maggio, per l’accesso ai Giardini dei Musei Reali.

Tutti i brand e i modelli esposti al SALONE AUTO TORINO 2025

ABARTH: 600e Scorpionissima

ALFA ROMEO: Junior Ibrida Q4

BIRBA: Birba

BMW: iX3, M4 CS

BYD: Seal U DM-i, Dolphin Surf, Seal 6 DM-i Touring

CITROËN: C5 Aircross

DALLARA: Stradale, LMP1

DENZA: D9, Z9GT Dual Mode

DFSK: Glory 500 Turbo, E5 PHEV

DONGFENG: Box, Mage L7, 007, 008, Vigo, Huge, Mage, Z9 Pick-up

DR: Collection 3, Collection 5, Collection 6, Collection 7

DS: N°8 Etoile

EMC: 212

EVO: 7 Kairos, 5, 6, Spazio

FERRARI: 12Cilindri, 499P Modificata, 296 Challenge, 365 GTB, Purosangue, 296 GTB, SF90 Spider, Roma Spider

FIAT: 500 Hybrid Torino, Grande Panda Hybrid

FOTON: Tunland 9

GEELY: Starray, EX5, Galaxy M9

HYUNDAI: Concept Hyundai, IONIQ 9

ICH-X: K2, K3

JAECOO: 5

JEEP: New Compass

KIA: Nuova Stonic, Nuovo Sportage, EV5

LAMBORGHINI: Temerario, Revuelto, Urus SE

LANCIA: Ypsilon HF Line Ibrida

LEAPMOTOR: B10; LEPAS: L8

LOTUS: Evija, Emira First Edition I4, Eletre

MASERATI: MCPURA, MCPURA Cielo

MAZDA: MX-5 Homura, 6e

MERCEDES: Nuova CLA 250+, AMG GT 63 4MATIC+

MHERO: 817, 1

MICROLINO: 90, Spiaggina

OMODA: 5, 7

OPEL: Frontera GS Electric

PEUGEOT: Nuovo 3008 GT Hybrid

POLESTAR: 5

RENAULT: R4 E-Tech electric, R4, R5 E-Tech electric

SPORTEQUIPE: S6 GT, S8 GT

SUZUKI: LJ Jimny, Swift Hybrid, VITARA Hybrid, Nuova eVITARA

SWM: G01 Pro, G05, G03F Super Hybrid

TIGER: Six, Eight

TESLA: Model Y, Model 3

VOYAH: Free REV, Courage, Dream

Modelli per i test drive

Nell’area test drive, allestita in Piazza Castello lato Prefettura, i visitatori potranno provare: BYD: Dolphin Surf, Seal 6 DM-i Touring, Seal U DM-i, Seal 6 DM-I; DENZA: Z9GT Dual Mode; EMC: 212; FOTON: Tunland 9; GEELY: Starray, Galaxy M9; HYUNDAI: INSTER Cross, IONIQ 5 N Line; JAECOO: 7 SHS-P; KIA: EV3, EV4, Sportage; MAZDA: 6e, CX-60; OMODA: 9; POLESTAR: 3, 4; SWM: G01, G03F Super Hybrid; TESLA: Model 3, Model Y.

Venerdì 26 settembre –> Gli appuntamenti della giornata stampa

Ore 9.30 – Hyundai (stand Hyundai, Piazza Castello) Reveal di un concept Hyundai, presentato in anteprima italiana al Salone Auto Torino.

Ore 10.00 – INAUGURAZIONE SALONE AUTO TORINO (Piazza Castello) Cerimonia ufficiale di inaugurazione con Andrea Levy, Federica Masolin, autorità istituzionali e rappresentanti dei brand espositori.

Ore 10.40 – EMC Auto (stand EMC Auto, Piazza Castello)

Presentazione ufficiale del brand EMC Auto.

Ore 11.00 – BMW (stand BMW, Piazzetta Reale)

Reveal in anteprima nazionale della nuova BMW iX3.

Ore 11.15 – Lepas (stand Lepas, Piazza Castello)

Presentazione del brand Lepas, al debutto nel mercato europeo.

Ore 12.00 – PETRONAS Lubricants International (stand PETRONAS Lubricants International, Piazza Castello) Conferenza stampa Selenia.

Ore 12.30 – RECARO Automotive (stand RECARO Automotive, Piazzetta Reale)

Conferenza stampa RECARO Automotive.

Ore 14.00 – Forum “Going Glocal” (Sala delle Feste, Palazzo Madama)

Tavola rotonda internazionale tra designer, esperti e stakeholder provenienti da Europa e Cina organizzata da TADA e promosso da Changan.

Ore 15.00 – Premiazioni TADA – Turin Automotive Design Award (Palazzo Madama)

Primo riconoscimento europeo al design automobilistico cinese (stampa e stakeholder).

Ore 15.00 – Tavola rotonda promossa da UNRAE “Rilanciare l’automotive in Italia” (Palazzo Reale, Sala da Ballo, secondo piano)

Con la partecipazione di UNRAE, ACI, ANFIA, ANIASA, FEDERAUTO e MOTUS-E.

Ore 15.30 – Suzuki (stand Suzuki, Piazza Castello)

Suzuki Collection Hip Hop Show: performance live con corpo di ballo.

Ore 16.30 – SWM (stand SWM, Giardini dei Musei Reali)

Presentazione in anteprima del nuovo modello SWM G01 Pro.

Ore 17.00 – ASI (stand ASI, Giardini dei Musei Reali)

Approfondimento sulla collezione ASI Bertone, a cura dei designer coinvolti.

Ore 17.30 – Aperitivo Salone Auto Torino & TADA by Consorzio Alta Langa presso Giardini di Levante dei Musei Reali: brindisi con ospiti, PR e giornalisti per celebrare la prima edizione del premio TADA che si terrà presso l’Hospitality Salone Auto Torino.

Non solo auto

Accanto alle case automobilistiche e ai centri stile, saranno presenti: ACI Torino, Allianz Direct, Arexons, ASI Automotoclub Storico Italiano, Carabinieri, CYBEX, Crédit Agricole Auto Bank e Drivalia, Dumarey, Esercito Italiano, Fondazione Macaluso, Guardia di Finanza, IED Torino, IAAD Torino, Museo Nazionale dell’Automobile, Norauto, Politecnico di Torino, Polizia di Stato, Poste italiane, Vehicle Valley Piemonte.

Ad arricchire l’esperienza saranno presenti anche i principali media di settore, con stand dedicati e progetti speciali pensati per i visitatori, tra cui: alVolante, Auto, Autoappassionati, Motor1, Motori TV, Quattroruote, RAI, Virgilio Motori.