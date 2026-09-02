Salone Auto Torino 2026, giovedì 10 settembre spazio al bTOb: così cambia il mondo dell’auto

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 10 settembre al Teatro Regio di Torino debutta bTOb Salone Auto Torino, la giornata dedicata a professionisti, aziende e operatori della filiera automotive. Tra convegni, confronto e networking, il nuovo appuntamento anticipa l’apertura del Salone al grande pubblico.

Il Salone Auto Torino 2026 non aspetta l’apertura ufficiale di venerdì 11 settembre per entrare nel vivo. Giovedì 10 settembre sarà infatti la giornata dedicata al mondo professionale con il debutto di bTOb Salone Auto Torino, il nuovo appuntamento pensato per mettere in relazione i diversi protagonisti della filiera automotive.

L’obiettivo è affiancare alla dimensione più spettacolare del Salone – fatta di auto, anteprime e test drive – un momento dedicato al business, al confronto e alla costruzione di nuove relazioni professionali.

Automotive, la sostenibilità al centro del confronto

Il tema principale della giornata sarà la trasformazione che sta interessando l’intero settore automotive. Il programma entrerà nel vivo nel pomeriggio con il convegno “La sostenibilità del sistema automotive”, articolato attraverso una serie di panel dedicati a transizione industriale, innovazione, competitività ed evoluzione della filiera.

Ad aprire il programma, alle 14.30, sarà il convegno istituzionale “La sostenibilità del sistema automotive – Industria, mercato e territorio di fronte alla trasformazione del settore”.

Al confronto parteciperanno rappresentanti di Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino, UNRAE, ANFIA e FEDERAUTO: un confronto che punta quindi a mettere insieme istituzioni e principali rappresentanti del settore per analizzare le sfide che attendono l’automotive.

Dalla neutralità carbonica alle nuove competenze

Alle 15.15 sarà la volta di Dumarey, protagonista del panel “Carbon Neutrality, sviluppo delle competenze e competitività del territorio”, realizzato insieme a Class Editori. Il confronto sarà dedicato alle sfide della transizione e alle prospettive di sviluppo della filiera automotive, con particolare attenzione al rapporto tra sostenibilità, competenze e competitività del territorio. Un tema particolarmente rilevante in una fase nella quale il cambiamento tecnologico dell’automobile sta coinvolgendo non soltanto i costruttori, ma anche componentisti, fornitori e professionalità che operano lungo tutta la catena del valore.

Amazon porta l’auto nell’era digitale

Alle 16.00 il programma proseguirà con “Amazon – Drive Forward”, panel che vedrà la partecipazione di Milana Glisic, Director Italy&Spain Amazon Ads, e Matt Nuffort, International Director Amazon Autos. Un appuntamento che porta nel cuore della giornata bTOb anche il tema della digitalizzazione del settore automotive, in un mercato nel quale il rapporto tra automobile, consumatore e piattaforme digitali è sempre più importante.

Business Lounge, spazio agli incontri

Il bTOb non sarà però soltanto una giornata di convegni. Fino alle 18.00 resterà aperta la Business Lounge, pensata per favorire incontri di networking tra aziende, istituzioni e operatori del settore. La formula punta quindi a trasformare il Teatro Regio in un vero spazio di relazione professionale, dove confrontarsi, creare contatti e sviluppare nuove opportunità di collaborazione.