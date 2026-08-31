Salone Auto Torino 2026, tutte le novità e i marchi presenti

Sono oltre 40 i brand automobilistici attualmente confermati, con una presenza che spazia dai grandi costruttori europei ai marchi asiatici

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Ufficio Stampa

Torino torna al centro della scena automobilistica italiana. Dall’11 al 13 settembre 2026 il capoluogo piemontese ospiterà una nuova edizione del Salone Auto Torino, l’evento open-air dedicato alle novità del mondo dell’auto. Per tre giorni il centro della città si trasformerà in un grande spazio espositivo a cielo aperto, con automobili, anteprime, supercar, test drive e numerose iniziative dedicate agli appassionati e al grande pubblico. L’ingresso sarà gratuito.

Oltre 40 marchi presenti

Il Salone Auto Torino 2026 si presenta con una partecipazione particolarmente ampia. Sono oltre 40 i brand automobilistici attualmente confermati, con una presenza che spazia dai grandi costruttori europei ai marchi asiatici sempre più protagonisti del mercato italiano.

Tra i nomi presenti figurano Alfa Romeo, BMW, BYD, Changan, Chery, Citroën, DS, Fiat, Geely, GWM, Honda, Jeep, Kia, Lancia, Leapmotor, Lynk&Co, Mazda, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Suzuki, Tesla, Xpeng e Zeekr.

Non mancheranno inoltre realtà come Automobili Lamborghini, Ares, Pininfarina, Italdesign, Maserati e Lotus, che porteranno a Torino alcune delle espressioni più interessanti dell’automobilismo sportivo e premium.

Le auto da vedere al Salone di Torino

Il pubblico potrà trovare SUV, city car, berline, sportive ed elettriche, con una presenza sempre più importante dei nuovi marchi cinesi e asiatici. Tra le novità più attese figurano modelli come la BMW iX3 e la nuova BMW i3, insieme alle nuove generazioni di SUV che stanno ampliando l’offerta dei principali costruttori.

La presenza di marchi come BYD, Changan, Geely, GWM, Leapmotor, Omoda Jaecoo, Xpeng e Zeekr rappresenta inoltre un’importante fotografia della trasformazione che sta interessando il mercato automobilistico europeo.

Spazio anche ai test drive

Il Salone non sarà soltanto un’esposizione statica. Uno degli elementi caratterizzanti della manifestazione sarà infatti la possibilità di vivere l’auto in modo diretto attraverso test drive e attività dinamiche.

Il cuore dell’evento sarà concentrato tra Piazza Castello e i Giardini dei Musei Reali, trasformando alcune delle location più suggestive della città in una grande vetrina dedicata all’automotive.

Un Salone sempre più internazionale

L’edizione 2026 conferma anche la vocazione internazionale del Salone Auto Torino. Accanto ai costruttori saranno presenti aziende della filiera automotive, centri stile, università, associazioni e numerosi altri protagonisti del settore. Il 10 settembre, alla vigilia dell’apertura al pubblico, il Teatro Regio ospiterà inoltre bTOb, una giornata dedicata a case automobilistiche, aziende della filiera, istituzioni, startup e professionisti del settore.

Quando si svolge il Salone Auto Torino 2026

Il Salone Auto Torino 2026 si terrà da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2026.

L’evento sarà a ingresso gratuito e si svilupperà nel centro storico di Torino, tra Piazza Castello e i Giardini dei Musei Reali.

Dopo le precedenti edizioni, che hanno registrato complessivamente oltre 500.000 visitatori, l’organizzazione punta anche quest’anno a trasformare Torino in un grande punto di incontro per appassionati, famiglie e operatori del settore.