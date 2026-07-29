Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Salone Auto Torino Salone Auto Torino 2026: si punta al mezzo milione

Torino si prepara a riprendersi il titolo di capitale mondiale dell’automobile dall’11 al 13 settembre 2026, ospitando la terza edizione del Salone Auto Torino. La manifestazione automobilistica, che si conferma con un format open-air e a ingresso libero, ha l’ambizioso obiettivo di richiamare oltre 500.000 visitatori da tutta Italia per celebrare l’unione tra industria, pubblico e territorio. Le piazze e i giardini storici della città, tra cui Piazza Castello, i Giardini dei Musei Reali e i Giardini Reali, diventeranno lo scenario per esposizioni statiche e dinamiche di altissimo livello.

Una vetrina globale con oltre 40 brand

Il fulcro dell’evento è rappresentato dalla partecipazione di oltre 40 brand automobilistici che hanno già confermato ufficialmente la propria presenza. La lista dei partecipanti include i grandi nomi del lusso e del prestigio come Lamborghini, Maserati e Porsche, affiancati da colossi della mobilità globale quali BMW, Mercedes-Benz, Honda e Renault. Non mancano le eccellenze italiane rappresentate da Alfa Romeo, FIAT e Lancia, né i protagonisti della transizione elettrica e tecnologica come Tesla, BYD, Zeekr e X-Peng.

La kermesse vedrà anche una forte rappresentanza di centri stile e aziende della filiera come Pininfarina e Italdesign, oltre a marchi internazionali in forte espansione tra cui Changan, Geely, GWM, Hongqi e OMODA JAECOO. Questo mix eterogeneo di espositori conferma il Salone come un appuntamento di riferimento non solo per i semplici appassionati, ma per l’intero sistema automotive internazionale, coinvolgendo anche università, associazioni di categoria e partner industriali.

Le grandi novità: bTOb e Promozioni Week

L’edizione 2026 introduce alcune novità strategiche fondamentali. La più rilevante per gli operatori professionali è il debutto di bTOb Salone Auto Torino, un appuntamento in programma giovedì 10 settembre presso il Teatro Regio. Questo spazio è stato concepito come un momento di incontro tra Case automobilistiche, aziende della componentistica, startup e istituzioni per favorire nuove collaborazioni. La giornata si aprirà con il convegno “La sostenibilità del sistema automotive“, focalizzato su temi come l’innovazione e l’evoluzione della filiera, con una Business Lounge dedicata al networking attiva fino alle ore 18.00.

Per quanto riguarda il pubblico, un’importante novità è la Promozioni Week by Salone Auto Torino. Si tratta di un progetto che coinvolge le Case automobilistiche e le loro reti di vendita in una settimana di offerte dedicate all’acquisto di vetture in tutta Italia. Marchi come Citroën, DS, Jeep, KIA, Mazda, Opel e Peugeot aderiranno a questa iniziativa, creando un collegamento diretto tra la manifestazione e il mercato reale per generare opportunità concrete a beneficio dei consumatori.

Test Drive e l’esperienza sul territorio

Il Salone Auto Torino 2026 punta molto anche sull’esperienza diretta grazie all’area Test Drive, situata presso i Giardini Reali bassi in corso San Maurizio. Durante i tre giorni dell’evento, i visitatori potranno provare gratuitamente su strada i nuovi modelli messi a disposizione da brand come Mazda, KIA, Tesla, Honda, Geely e Hongqi, accompagnati da istruttori qualificati lungo i percorsi cittadini.

L’integrazione con il tessuto economico di Torino è garantita dal Pass ufficiale, già scaricabile dal sito della manifestazione. Questo strumento digitale offre convenzioni speciali presso musei, hotel, ristoranti e servizi turistici, invitando il pubblico a scoprire il patrimonio culturale ed enogastronomico della città oltre il percorso espositivo. Con il sostegno di istituzioni come la Regione Piemonte e la Camera di commercio, il Presidente Andrea Levy sottolinea come l’evento voglia valorizzare il ruolo di Torino come città dell’automobile, creando occasioni di dialogo e sviluppo per tutto il sistema.