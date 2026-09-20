Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Tante novità in arrivo

Tra meno di un mese si svolgerà l’edizione 2026 del Salone dell’auto di Parigi, uno degli eventi fieristici più importanti dell’anno per il settore automotive. In programma ci sono tanti debutti: la nuova edizione dell’evento parigino, infatti, sarà ricca di grandi ritorni con molte Case che intendono sfruttare al massimo la ribalta mediatica della fiera.

Dopo alcuni anni in cui, soprattutto in Europa, i saloni dell’auto non hanno riscosso un grande successo, in particolare da parte delle aziende automotive, questa nuova edizione del Salone di Parigi sembra avere tutte le carte in regola per essere considerata come un grande ritorno alle origini. Ecco quali sono le novità in programma.

Tante novità da Stellantis

Stellantis sarà tra le grandi protagoniste del Salone dell’auto di Parigi 2026. Il Gruppo, infatti, ha confermato il debutto di diversi modelli. Nel corso della fiera francese, l’azienda mostrerà ben 9 concept car oltre a decine di veicoli, con molte novità in arrivo per i suoi brand, che saranno tutti presenti all’evento.

L’obiettivo è chiaro: Stellantis punta a catalizzare l’attenzione degli appassionati, conquistando le prime pagine delle testate specializzate. Alla fiera, è prevista la prima in pubblico delle Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, i due modelli con cui la Casa italiana punta a conquistare il segmento C, oltre che della nuova Lancia Gamma.

Le altre protagoniste

Il Salone di Parigi 2026 vedrà diverse Case impegnate. Tra le partecipanti ci sarà BYD, che porterà alla fiera la Dolphin G DM-i, compatta con motore ibrido plug-in sviluppata per il mercato europeo. In arrivo anche la Atto 2 DM-i. Presente anche Denza, il brand di lusso di BYD, oltre a DongFeng. Sempre in tema di marchi cinesi è prevista la partecipazione di Chery, con diversi modelli di Tiggo.

Il Gruppo Volkswagen sarà presente alla fiera e dovrebbe mostrare la nuova ID.1, futura entry level della gamma elettrica. Pronta a mostrarsi in pubblico è anche la ID. Tiguan, aggiornamento, anche nel nome, della ID.4. Da segnalare anche il debutto della Skoda Epiq, anticipata durante la Milano Design Week. Audi avrebbe intenzione di mostrare la A2 e-tron. Tra le novità della fiera ci potrebbe essere anche la nuova Dacia Spring, la piccola elettrica che oggi è un riferimento della gamma del brand.

Il salone sarà anche l’occasione per il debutto della smart #2, l’erede dell’iconica smart ForTwo destinata a ricoprire un ruolo da grande protagonista per la mobilità urbana del futuro. Molti altri brand saranno al Salone di Parigi. Tra questi troviamo Mercedes, il Gruppo Hyundai, con anche il ritorno di Genesis, Renault, che potrebbe presentare alcune concept, oltre a Lucid, alla prima partecipazione all’evento. Confermata anche la partecipazione di Honda, che torna dopo diversi anni di assenza, e di Ford.

A conti fatti, il Salone dell’auto di Parigi sarà ricco di novità, sorprese e appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati. Su Virgilio Motori seguiremo l’evento con una copertura giornaliera, news e approfondimenti dedicati a tutti i modelli che saranno esposti. Le date da segnare sul calendario sono queste: la fiera aprirà i battenti il 12 ottobre 2026 e chiuderà il 18 ottobre.