Parte la nuova regolamentazione dei monopattini: targa, casco e assicurazione per aumentare la sicurezza e ridurre le zone grigie normative

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GettyImages Monopattini: targa e nuove regole dal 2026

Una giornata simbolica per la micromobilità italiana. È quella appena vissuta a Foggia, dove il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha applicato personalmente la prima targa a un monopattino elettrico in Italia. Un gesto che segna l’inizio di una nuova fase per la mobilità urbana leggera, quella che negli ultimi anni ha riempito strade e marciapiedi senza una regolamentazione davvero strutturata. La visita si è svolta presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dove vengono prodotti i nuovi “targhini” destinati ai monopattini.

Parte la regolamentazione

Per anni i monopattini elettrici sono stati sinonimo di libertà, ma anche di zone grigie dal punto di vista normativo. Ora però il quadro è destinato a cambiare in modo deciso. Dal 16 maggio 2026 entreranno infatti in vigore nuove regole che introducono obblighi precisi: targa identificativa e casco. Un pacchetto completo che punta a rendere questi mezzi più sicuri, sia per chi li utilizza sia per gli altri utenti della strada.

Durante l’incontro, Salvini è stato chiaro nel sottolineare l’obiettivo della riforma: garantire maggiore tutela in caso di incidenti. L’assenza di regole, fino ad oggi, ha spesso lasciato le vittime senza strumenti concreti per ottenere risarcimenti. “Casco, targa e assicurazione per il bene di chi usa il monopattino e di chi è vittima di un incidente“, ha ribadito il ministro, mettendo al centro il tema della responsabilità.

Una posizione che riflette un cambio di passo netto: dalla tolleranza iniziale a una gestione più strutturata e simile a quella degli altri veicoli.

Poi si penserà alle bici

La regolamentazione dei monopattini potrebbe essere solo il primo passo. Durante la visita a Foggia, Salvini ha infatti aperto anche al futuro della mobilità su due ruote, pur mantenendo un approccio prudente. Il mondo delle biciclette, sempre più centrale nelle città italiane, resta per ora escluso da obblighi come targa e assicurazione. Ma il tema non è del tutto fuori dal tavolo.

“Per il momento siamo ai monopattini“, ha spiegato il ministro, sottolineando però come il settore delle due ruote sia comunque al centro degli investimenti pubblici, soprattutto per quanto riguarda piste ciclabili e infrastrutture dedicate.

L’idea, almeno per ora, è quella di migliorare la sicurezza attraverso le infrastrutture più che attraverso nuove imposizioni burocratiche sottolineando come “non c’è al momento l’ipotesi di targa e assicurazione“. Ma il fatto stesso che se ne parli lascia intendere che il dibattito è tutt’altro che chiuso.

L’assicurazione arriva dopo

Se per l’obbligo di targa la tempistica è dietro l’angolo, lo stesso non si può dire per l’assicurazione. Negli ultimi giorni, infatti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dei Trasporti hanno accolto la richiesta dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) di posticipare l’obbligo assicurativo al 16 luglio 2026.

Una scelta dettata da motivi pratici: serviva più tempo per permettere alle compagnie di organizzare prodotti adeguati e agli utenti di adeguarsi senza caos. Di fatto, quindi, il percorso sarà graduale: prima l’introduzione del targhino e delle regole base, poi il completamento del sistema con la copertura assicurativa obbligatoria