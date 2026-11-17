In alcune autostrade sono spuntate delle nuove scatole blu che hanno fatto discutere, portando a forti proteste visti i nuovi rincari previsti

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ansa Foto In autostrada arrivano scatole blu: a che cosa servono?

Da qualche settimana a questa parte sono comparse lungo alcune tratte autostradali delle strane scatole blu che hanno subito fatto discutere. A essere coinvolte sono state alcune tratte della Francia orientale e si parla di apparecchiature predisposte per l’ecocontribuzione sui mezzi pesanti nella regione Grande Est, un sistema di tassazione chilometrica che entrerà in vigore il 2 aprile 2027.

L’installazione dei dispositivi ha attirato l’attenzione dei viaggiatori, con queste scatole blu installate a bordo carreggiata. A primo impatto, il posizionamento rialzato può far pensare a un sistema di rilevamento della velocità, ma in realtà il suo intento sarà solamente quello di controllare i veicoli che saranno soggetti alla futura contribuzione.

Parte l’ecotassa per i camion

Il progetto promosso dal Consiglio regionale del Grand Est introduce un contributo economico legato all’utilizzo delle infrastrutture stradali da parte dei veicoli industriali. La misura interesserà esclusivamente i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate impiegati nel trasporto di merci, indipendentemente dal fatto che siano immatricolati in Francia o all’estero.

Il principio alla base del provvedimento è quello del pagamento proporzionale all’effettivo utilizzo della rete stradale. Si tratta dunque di un sistema di rilevamento e contabilizzazione dei chilometri percorsi sugli itinerari interessati. La tariffa sarà calcolata tenendo conto della distanza percorsa, della massa del mezzo e delle sue caratteristiche ambientali. La Regione indica un importo medio stimato di 15 centesimi per chilometro.

Dove si troveranno e quanto costeranno

Saranno coinvolti complessivamente 525 chilometri tra strade nazionali e autostradali gestite dalla Regione Grand Est, territorio strategico per il trasporto merci europeo. Secondo i dati regionali infatti, circa il 70% del traffico dei mezzi pesanti che attraversa il territorio è costituito da veicoli stranieri. L’idea è dunque quella di far contribuire anche ai trasportatori in transito i costi di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture.

Su una percorrenza complessiva di 500 km, quasi l’intera tratta interessata, un camion pagherebbe circa 75 euro. Per le imprese di trasporto, soprattutto quelle con flotte impegnate quotidianamente sulle direttrici internazionali, la nuova contribuzione potrebbe incidere sulla struttura dei costi operativi. Il rischio è che una parte dell’onere venga progressivamente trasferita lungo la filiera logistica, fino a riflettersi sui prezzi dei beni trasportati.

Proteste degli autotrasportatori

Non sono mancate le proteste verso l’introduzione di questa nuova ecocontribuzione. Le associazioni di categoria e gli operatori del trasporto hanno manifestato preoccupazione per le conseguenze economiche del provvedimento, chiedendo di rivedere il progetto e di garantire maggiori garanzie per le imprese. Le proteste sono arrivate anche a Metz, dove il 15 ottobre 2026 si è svolta una mobilitazione davanti alla sede della Regione. Al centro della contestazione ci sono soprattutto l’aumento dei costi operativi e le possibili ripercussioni sulla competitività delle aziende di trasporto.

Nel frattempo, l’installazione delle apparecchiature prosegue in vista della data fissata per l’entrata in funzione del sistema: il 2 aprile 2027. Il piano complessivo della Regione prevede investimenti per 2,1 miliardi di euro entro il 2035, destinati alla riqualificazione delle carreggiate, alla manutenzione dei ponti, alla sicurezza degli itinerari e alla modernizzazione delle aree di sosta. Le stime economiche diffuse sul progetto delle “scatole blu” indicano un potenziale gettito di circa un miliardo di euro in dieci anni.