La nuova Genesis G90 potrebbe introdurre il primo display avvolgibile di serie: uno schermo che compare all’accensione e scompare quando l’auto si ferma

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Genesis La prima auto con schermo avvolgibile: ecco la novità

Per anni abbiamo assistito alla corsa agli schermi sempre più grandi, sempre più larghi, sempre più invadenti. Poi qualcuno ha pensato che forse, ogni tanto, uno schermo spento sarebbe meglio non vederlo proprio.

Ed ecco l’idea che arriva da Genesis: un monitor che compare all’accensione dell’auto e si riavvolge nella plancia allo spegnimento. Se le indiscrezioni troveranno conferma, la nuova G90 potrebbe essere la prima vettura di serie con uno schermo avvolgibile.

Nuova generazione in arrivo

La berlina di lusso del marchio premium di Hyundai si prepara a un aggiornamento importante: il restyling della G90 dovrebbe debuttare a dicembre 2026.

Quello che sappiamo, però, arriva da fonti non ufficiali. Le informazioni nascono da foto spia e da un brevetto, quindi restano ipotesi non confermate dal costruttore.

Su motorizzazioni, piattaforma e prezzi, per ora, non trapela nulla. Niente di ufficiale, insomma, ma i dettagli raccolti sono già abbastanza per far parlare gli appassionati.

Quel che le immagini mostrano con una certa chiarezza è un abitacolo ripensato. Il sistema multimediale sembra basato su Pleos Connect, già visto su altri prototipi Genesis, segno che la casa coreana sta lavorando a un’interfaccia nuova, non a un semplice ritocco.

Display a scomparsa

Veniamo alla parte che interessa di più. Nel brevetto compare la dicitura “rollable screen”, cioè schermo arrotolabile. Le foto spia, invece, mostrano un display ampio, anche se le misure restano un mistero e non è chiaro di che tecnologia si pieghi nella parte superiore per essere retratta.

Il funzionamento, almeno sulla carta, è semplice. Lo schermo si trova al centro della plancia, accanto alla strumentazione: emergerebbe dalla parte superiore e si disporrebbe in verticale quando in funzione.

A motore spento, via tutto, e la plancia torna pulita. Accanto ci sarebbero tre strumenti circolari con cornici metalliche, che diventerebbero il tratto distintivo a schermo spento.

Un colpo d’occhio più da orologeria di lusso che da computer di bordo. Ed è proprio qui che la G90 vuole probabilmente giocare la sua carta.

Resta da capire quanto sarà affidabile, nel tempo, un meccanismo che sale e scende ogni volta che si sale in auto. Meglio andarci piano con gli entusiasmi, almeno finché non vedremo la vettura dal vivo.

Evoluzione di un trend passato

A pensarci bene, l’idea di nascondere il display non è nuova. Già nei primi anni 2000 le berline tedesche proponevano schermi che scomparivano nel cruscotto.

Con la Audi TT di terza generazione si è fatto un passo oltre, eliminando proprio il display centrale. Poi è arrivato il lusso più sofisticato, con vetture come la Bentley Continental GT e il suo segmento centrale che ruotava per nascondere lo schermo.

Cambiano le soluzioni, ma la logica è sempre la stessa: una scelta di eleganza e pulizia stilistica. Dopo anni di tablet incollati sulla plancia, sembra quasi che il settore abbia voglia di tornare indietro, o meglio di fare un passo di lato, riscoprendo il piacere di un abitacolo ordinato.

Se Genesis riuscirà davvero a trasformare un brevetto in un’auto di serie, la G90 potrebbe segnare una piccola svolta. Un modo per dire che la tecnologia, quando serve, c’è. E quando non serve, può farsi da parte.