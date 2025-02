Nuovi possibili disagi per i viaggiatori per il weekend 22-23 febbraio e non solo, perché oltre al personale di Trenitalia si fermerà anche Atm a Milano

Fonte: ANSA Sciopero dei trasporti sabato 22 e domenica 23 febbraio, ma non solo

Un nuovo sciopero dei trasporti è destinato a sconvolgere il weekend degli italiani, con treni e mezzi pubblici che si fermeranno causando parecchi disagi. Quello di sabato 22 e domenica 23 febbraio, infatti, sarà il fine settimana nero per i viaggi su rotaia, con il personale di Trenitalia e Trenord che incrocerà le braccia per 24 ore. Ma non solo, perché a fermarsi sarà anche il personale Atm a Milano nella giornata di lunedì 24 febbraio, completando una tre giorni da incubo.

Sciopero Trenitalia, nuovo stop

Il primo stop da segnalare, come detto, è quello che coinvolgerà i mezzi di trasporto del settore ferroviario che da sabato 22 febbraio a domenica 23 febbraio incrocerà le braccia mettendo in difficoltà i viaggiatori. Prima di andare in stazione, infatti, è consigliato informarsi sull’operatività della tratta interessata, per evitare di arrivare al binario e trovare una cattiva sorpresa.

Dalle 21 di sabato 22 febbraio fino alle 23.59 di domenica 23 febbraio 2025, infatti, è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per questo motivo i convogli possono subire cancellazioni o variazioni, con l’agitazione che potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Trenitalia, però, tramite il suo sito ha tenuto a precisare che diversi saranno i viaggi garantiti. I treni, infatti, non si fermeranno del tutto e alcune tratte verranno coperte nonostante le sciopero.

Per garantire comunque una corretta informazioni sullo stato di agitazione, il Gruppo FS mette a disposizione aggiornamenti continui sui propri siti, con una pagina dedicata alle notizie utili per i viaggiatori. Sarà quindi possibile, regione per regione, monitorare quali saranno i convogli garantiti e quindi salvi dallo stop previsto per lo sciopero.

Sciopero Atm, un lunedì da dimenticare

Non bastasse il weekend nero con le 24 ore di sciopero del settore ferroviario, l’incubo proseguirà per tutta la giornata di lunedì 24 febbraio 2025 per i cittadini di Milano. Atm, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico nel capoluogo lombardo, ha infatti deciso di fermarsi. Una scelta che, dati i molti viaggiatori-lavoratori, rischia di causare parecchi disagi alla mobilità meneghina.

Atm ha deciso di scioperare ancora per chiedere nuovi contratti e aumenti in busta paga, ma anche il miglioramento delle condizioni lavorative in tema di sicurezza e igiene dei mezzi.

Lo sciopero è stato indetto per tutta la giornata di lunedì 24 febbraio, salvo alcune fasce di garanzia che vanno fino alle 8.45 e tra le 15 e le 18. Ciò significa che lo scioperò sarà effettivo, per chi parteciperà, dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

Si ferma anche il trasporto aereo

Non bastasse, un altro sciopero è destinato a sconvolgere i viaggi degli italiani. Una vera e propria tripletta, perché dopo treni e mezzi pubblici a fermarsi è anche il trasporto aereo.

Sempre lunedì 24 febbraio 2025, in contemporanea allo stop di Atm, anche i dipendenti di EasyJet e AeroItalia ha deciso di incrociare le braccia. In questo caso l’agitazione, che coinvolge i piloti della prima e il personale navigante della seconda, sarà indetto dalle 12 alle 16. Una finestra temporale ridotta, ma che potrebbe comunque comportare disagi, cancellazioni o ritardi per diversi voli.