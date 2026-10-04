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iStock Sconto carburanti del 20% per agricoltura e pesca: la novità Eni

Il fronte degli sconti sui carburanti, dopo settimane concentrate quasi esclusivamente sugli automobilisti privati, si allarga finalmente anche a due settori che fino a questo momento erano rimasti ai margini delle misure messe in campo dalle compagnie petrolifere.

Eni ha infatti annunciato l’estensione della riduzione dei prezzi applicata da Enilive anche al mondo agricolo e della pesca, due comparti che negli ultimi mesi avevano denunciato a più riprese rincari insostenibili per via del conflitto in corso in Medio Oriente.

Dopo Eni anche IP

Da oggi, i clienti Enilive potranno acquistare gasolio e benzina destinati a uso agricolo e motopesca con uno sconto del 20% al netto dell’IVA, valido fino al 31 ottobre e prorogabile fino a fine anno a seconda dell’andamento del mercato e della disponibilità del prodotto.

La misura si inserisce nel più ampio pacchetto “Eni per l’Italia”, che negli ultimi giorni ha già visto l’azienda introdurre un price cap su gasolio e benzina nelle proprie stazioni di servizio e uno sconto con prezzo bloccato su luce e gas tramite Plenitude.

Proprio sul fronte del tetto ai prezzi alla pompa, nei giorni scorsi anche Ip aveva seguito l’esempio di Eni, aderendo insieme a Q8 e Tamoil alla linea degli sconti sulla rete stradale. Resta però da vedere se anche le altre compagnie decideranno di replicare, oltre al price cap generale, anche questa misura specifica rivolta ad agricoltura e pesca, un’estensione che per ora resta appannaggio del solo colosso energetico a controllo pubblico.

E l’autotrasporto?

L’annuncio di Eni non arriva per caso, ma dopo una settimana di proteste piuttosto accese. Gli sconti varati dai grandi gruppi petroliferi, infatti, riguardavano finora soltanto la rete stradale tradizionale, escludendo di fatto autotrasporto, agricoltura e pesca, settori che si riforniscono attraverso i canali dell’extra rete, con prezzi slegati dai listini della pompa.

Confcooperative Agroalimentare e Pesca aveva segnalato rincari fino al 200% sul gasolio destinato ai pescherecci dall’inizio della crisi in Iran, una cifra che racconta bene quanto la situazione fosse diventata insostenibile per le imprese del settore ittico.

Diverso, e ancora irrisolto, il discorso per l’autotrasporto e per le cosiddette pompe bianche, gli impianti non legati ai grandi marchi petroliferi: entrambi restano in attesa di una risposta concreta, costretti ad acquistare carburante all’ingrosso a prezzi sempre più alti e con margini di guadagno ormai pressoché azzerati.

Il ringraziamento del governo

A commentare la decisione di Eni è stato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha voluto ringraziare pubblicamente l’azienda per aver compreso fino in fondo le necessità del settore produttivo primario.

Il ministro ha sottolineato come la riduzione dei prezzi permetta alle imprese agricole e della pesca di ottenere uno sconto di circa il 20% sulle tariffe attuali, esprimendo l’auspicio che anche le altre compagnie petrolifere presenti sul territorio nazionale seguano l’esempio virtuoso di Eni. Lollobrigida ha inoltre collegato questo intervento alle altre misure già messe in campo dal governo, tra cui il credito d’imposta e il taglio delle accise, nell’ottica di una tutela complessiva del Made in Italy agroalimentare.

Intanto, secondo gli ultimi dati del Mimit, il prezzo medio self service continua comunque a scendere, con la benzina scesa a 2,064 euro al litro e il gasolio a 2,261 euro al litro, segnali incoraggianti che, uniti alle nuove misure settoriali, potrebbero contribuire a stemperare un po’ la tensione che da settimane accompagna il tema del caro carburanti in tutto il Paese.