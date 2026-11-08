Sull'A1 svizzera oltre 60 automobilisti tagliano per un'area di sosta e incappano nei controlli. Attraversarla era lecito: a tradirli è stata la velocità

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La coda sembra interminabile e agli automobilisti salta all’occhio una scorciatoia nell’area di sosta poco più avanti. Attraversando il parcheggio, potrebbero rientrare in autostrada qualche centinaio di metri dopo, con il vantaggio di lasciarsi alle spalle una parte dell’ingorgo. Peccato che, lunedì 26 ottobre, oltre sessanta conducenti abbiano incontrato lungo questo tragitto la Polizia cantonale di Zurigo. L’idea di guadagnare tempo sulla A1 si è conclusa con una multa e il motivo, a differenza di quanto potrebbe sembrare, non riguarda la scorciatoia in sé.

La scorciatoia sulla A1 finisce con una multa

Siamo nei pressi di Brüttisellen, lungo l’autostrada A1 in direzione Zurigo. Il traffico del lunedì mattina rallenta proprio nell’ora in cui molti pendolari cercano di raggiungere il lavoro. Una possibile via d’uscita dalla coda sembra passare per Baltenswil Nord, area di sosta che alcuni conducenti utilizzano come corsia alternativa.

Attraverso l’area di sosta, gli automobilisti cercano di aggirare l’ingorgo e superare parte delle vetture rimaste in fila. Ma quella mattina gli agenti hanno organizzato un controllo della velocità proprio nell’area di sosta.

Il limite indicato dai cartelli è di 40 km/h. Oltre sessanta conducenti lo hanno violato e la Polizia li ha fermati, pronta ad applicare le sanzioni. Nel comunicato diffuso il 27 ottobre, le autorità non hanno specificato né le velocità rilevate né gli importi delle multe.

Attraversare l’area di sosta senza fermarsi è vietato?

La risposta potrebbe sorprendere: secondo la normativa svizzera, attraversare un’area di sosta senza effettuare una pausa non costituisce automaticamente una violazione.

Come chiarisce la Polizia cantonale di Zurigo, il Codice della Strada elvetico non prescrive una durata minima della sosta e nemmeno impone una motivazione particolare per accedere al parcheggio, dunque utilizzare l’area soltanto per attraversarla non costituisce necessariamente un’infrazione.

La questione cambia quando entra in gioco l’acceleratore. I 40 km/h valgono indipendentemente dalle intenzioni del conducente, compresa quella di riprendere immediatamente l’autostrada. Gli automobilisti fermati sono stati sanzionati proprio per aver superato tale limite, anziché per il tentativo di aggirare la coda. Il risparmio di tempo sperato ha finito così per trasformarsi nel suo contrario: alla deviazione si sono aggiunti il controllo degli agenti e una multa da pagare.

Perché la Polizia sconsiglia questa scorciatoia

Anche rispettando il limite di velocità, utilizzare le aree di sosta per evitare un ingorgo può peggiorare la situazione. Il problema emerge al rientro in autostrada, quando ogni automobilista deve trovare spazio nel flusso delle vetture già rallentate. Destinate alla sosta, queste aree rischiano di trasformarsi in percorsi alternativi all’autostrada, con inevitabili interferenze per gli automobilisti impegnati a parcheggiare o a riprendere il viaggio

Secondo la Polizia cantonale, la ripetizione di questa manovra ostacola ulteriormente la circolazione e rischia di aggravare la congestione. Più conducenti ricorrono alla scorciatoia, maggiore diventa il disturbo per il traffico. Lo stesso ragionamento vale nel caso degli svincoli utilizzati per uscire e rientrare immediatamente in autostrada, una scorciatoia che, secondo le autorità, offre un vantaggio generalmente modesto, persino trascurabile. A Baltenswil Nord, almeno quella mattina, gli automobilisti più impazienti hanno scoperto che qualche minuto risparmiato può costare parecchio più del previsto.