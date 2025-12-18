Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Semafori con countdown in arrivo in Italia

Nel Belpaese si inizieranno a contare i secondi sul display dei semafori, riducendo quel pizzico di ansia ai pedoni che sapranno il tempo rimanente per attraversare prima della ripartenza dei veicoli. I semafori che mostrano il timing sono già presenti in alcune zone d’Italia e hanno aiutato i passanti a evitare di ritrovarsi sulle strisce con il mutamento improvviso dal giallo al rosso. Un piccolo aiuto che piace molto ai bambini per scongiurare un pericoloso passaggio di marciapiede.

La novità è importante dato che tanti pedoni provano a lanciarsi a luce gialla senza conoscere effettivamente il tempo a disposizione per completare il passaggio. Davanti alla luce gialla accesa ci si dovrebbe sempre fermare, ma non tutti i semafori pedonali sono impostati in modo corretto con il giallo che dura talvolta più del dovuto.

Passo in avanti per i pedoni

Ci sono dei casi in cui la luce gialla dei semafori rimane per un lasso di tempo troppo breve. Proprio a causa di questa incertezza si crea nei passanti la convinzione di non riuscire sempre ad attraversare la strada in tempo. Nel dubbio sarebbe saggio non avventurarsi di corsa sulle strisce, ma spesso chi va di fretta non ci pensa due volte e si prende il rischio. I nuovi impianti si attiverebbe soltanto con il rosso per i veicoli, quindi con il verde per i pedoni, e non si verificherebbe un countdown per il verde delle automobili per questioni di sicurezza.

Nella Città Eterna verranno installati 398 dispositivi, grazie a un investimento complessivo di circa 4,3 milioni di euro, circa 11.000 euro per ogni semaforo. Roma Servizi per la Mobilità è pronta a installare i display countdown su circa 630 impianti già esistenti. La Capitale potrebbe fare da apripista per altre città italiane che sono ancora sprovviste di questa tecnologia.

Investimento totale di 4,3 milioni di euro

Roma coinvolgerà oltre 1.420 attraversamenti pedonali distribuiti nei punti critici della Capitale. L’obiettivo è garantire ai cittadini strumenti tecnologici che riducano i patemi durante l’attraversamento e aumentino la consapevolezza del tempo disponibile per spostarsi in sicurezza. Una scelta anche strategica che mira a modernizzare l’infrastruttura urbana. Già diverse città sono dotate di nuovi semafori.

La diffusione risulta ancora piuttosto scarsa sul tessuto italiano rispetto alle concrete potenzialità della tecnologia. Si spera che la differenza arrivi puntuale per le categorie più vulnerabili, come anziani e bambini, che potranno basarsi su un calcolo preciso di secondi. Le analisi condotte hanno sancito che la presenza dei semafori countdown può ridurre il numero di attraversamenti fuori tempo, abbassando il dato sugli incidenti. La fluidità del traffico veicolare avrebbe risvolti positivi da questa importante innovazione, con alcuni automobilisti e tecnici che però hanno criticato il sistema a causa di possibili rallentamenti dovuti proprio dalla presenza del display per i pedoni.