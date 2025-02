Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Le indicazioni del nuovo Codice della Strada per chi passa col semaforo giallo

Regole più rigide, anche per chi passa con il semaforo giallo. Secondo Brocardi.it, il nuovo Codice della Strada è chiaro: ignorare il giallo può costare davvero caro. Tra le novità più discusse c’è il rischio di multe salate per chi non si ferma in tempo. Ed è meglio conoscere le regole in anticipo per evitare brutte sorprese con le Forze dell’Ordine. Vediamo cosa dice la normativa attuale.

Tutti sappiamo che il semaforo giallo segnala la fine del verde, dando il tempo di fermarsi in sicurezza. Ma come reagite quando lo vedete? Se la vostra prima mossa è accelerare, meglio cambiare abitudini e in fretta: la legge non fa sconti. L’articolo 41 del Codice della Strada impone di fermarsi, a meno che frenare non comporti un rischio maggiore. A ridosso di un incrocio, proseguire è consentito. Una regola di buon senso, ma spesso fraintesa: ecco perché le multe fioccano.

Ma cosa dice esattamente la normativa? Il comma 10 dell’articolo 41 stabilisce che i veicoli non possono superare la linea di arresto col giallo, a meno che non siano troppo vicini e fermarsi non sia più sicuro. In tal caso, è permesso attraversare rapidamente con la massima prudenza. Il comma 11 chiarisce invece la regola per il rosso: quando la luce è accesa, è vietato superare la striscia di arresto o impegnare l’incrocio e il passaggio pedonale. Se la segnaletica orizzontale manca, l’obbligo rimane valido e il riferimento diventa la posizione del semaforo stesso.

Quanto dura

Non esiste una regola unica sulla durata del semaforo giallo. Varia in base alla zona e alla tipologia di strada. Nei tratti urbani oscilla di solito tra i 3 e i 4 secondi, mentre in quelli extraurbani arriva fino ai 5-6 secondi. L’intervallo dà al guidatore il margine necessario a decelerare in maniera sicura, e di ridurre il rischio di frenate o accelerazioni improvvise.

Non notate agenti nelle vicinanze? Non siete comunque autorizzati a ignorare la segnalazione. E nemmeno vi conviene. Infatti, alcuni dispositivi sono dotati di telecamere T-Red, preposte a registrare eventuali infrazioni. Il sistema è programmato per rilevare l’esatto momento in cui il veicolo supera la linea di arresto e confrontarlo con la fase del semaforo. Siete dunque avvisati. Se il tempo del giallo è troppo breve, fermatevi, altrimenti siete passibili di contravvenzione. Un motivo in più per prestare attenzione alla velocità e alle condizioni della strada.

La multa

La multa scatta al superamento della linea dell’incrocio col rosso. Il Codice della Strada prevede una sanzione di 167 euro, che sale a 222 euro laddove l’infrazione venga commessa tra le 22 e le 7. Inoltre, potrebbero essere tolti 6 punti della patente. I recidivi in un biennio possono anche subire la sospensione della licenza di guida da un minimo di 1 a un massimo di 3 mesi.

Per quanto l’approccio adottato possa apparire severo, l’obiettivo è condivisibile: ridurre gli incidenti. Ancora oggi, sono troppe le vittime della strada ogni anno, perciò l’Unione Europea sta sollecitando i Paesi membri (e non solo) ad attuare provvedimenti. Il consiglio principale resta sempre lo stesso: attenzione alla guida e rispetto delle regole.