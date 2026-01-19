Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Patente ritirata da 30 anni ma guidava lo stesso

Arriva dalla Brianza una storia che ha dell’incredibile e che, probabilmente, potrebbe rappresentare un vero e proprio record di violazioni del Codice della Strada nel corso degli ultimi 30 anni. Tutto nasce da un controllo di routine da parte della Polizia locale che ha fermato un’auto per alcune verifiche lo scorso 14 gennaio a Bovisio Masciago. Il caso, riportato da Monza Today, non si è concluso con una semplice multa per una violazione delle norme stradali. Al momento dell’accertamento, infatti, gli agenti sono rimasti senza parole e hanno subito capito di trovarsi di fronte a un caso unico nel suo genere. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli su questo caso davvero particolare che vede come protagonista quello che possiamo definire come il “pirata” della Brianza.

Cosa è successo

Come detto in apertura, tutto nasce da un semplice controllo. Gli agenti della Locale, infatti, hanno fermato una vettura per delle verifiche. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 60 anni, residente a Cesano Maderno. Al momento del controllo, l’uomo ha esibito solo la documentazione dell’auto in quanto non aveva la patente. Il documento di guida era stato ritirato. Tale ritiro, però, non era avvenuto di recente. L’automobilista non aveva più la patente da 30 anni ma continuava a guidare normalmente, in piena violazione di tutte le norme del Codice della Strada.

Un rapido approfondimento ha confermato che non si trattava della prima volta: l’uomo era già stato fermato nel 2024 da una pattuglia di Carabinieri, a Nova Milanese, mentre era alla guida (sempre senza patente). In quell’occasione, era scattata una maxi multa che, però, non è mai stata pagata. Questa volta, a causa della recidiva, è arrivata anche una denuncia penale per l’automobilista che ha guidato per 30 anni senza documento. Ricordiamo che con le nuove norme il ritiro del documento di guida è ora valido in tutta l’Ue, garantendo sempre più sicurezza durante la circolazione.

Anche l’auto non era in regola

Il caso del “pirata” della Brianza non si ferma qui. Anche la vettura su cui l’uomo viaggiava, infatti, non era in regola ed era stata sottoposta a ben 15 fermi amministrativi nel corso degli anni. L’automobilista, però, continuava a utilizzare il veicolo nonostante i provvedimenti di fermo. Gli agenti della Polizia Locale sono stati costretti ad avviare il sequestro immediato del veicolo ai fini della confisca. La vettura risulta essere intestata alla moglie dell’uomo fermato. Per la donna è scattata una multa di 354 euro a causa di un incauto affidamento del mezzo che era stato lasciato alla disponibilità del marito, nonostante la stessa fosse a conoscenza del provvedimento con cui al coniuge era stata ritirata, da tempo, la patente di guida. Ulteriori aggiornamenti sul caso potrebbero emergere nel corso dei prossimi giorni. Per l’automobilista fermato senza documento di guida ci saranno conseguenze penali che dovrebbero impedirgli, una volta e per tutte, di mettersi alla guida.