Quattro Ferrari e una Porsche nascoste in un garage sono state sequestrate nel Foggiano. Il valore complessivo supera il milione di euro

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iStock Sequestrate 4 Ferrari e una Porsche a soggetto indagato per trasferimento fraudolento di valori

La Guardia di Finanza ha trovato quattro Ferrari e una Porsche a Torremaggiore, nel Foggiano. Le cinque supercar sono state recuperate dagli agenti nel corso di un’indagine partita da un carico di gasolio di contrabbando. Le vetture erano custodite da una terza persona, ma sarebbero riconducibili a un uomo attualmente sospettato di trasferimento fraudolento di valori.

Nel zona di Torremaggiore le forze dell’ordine avevano intercettato un trasporto illecito di carburante agricolo e, in seguito a delle ricerche, hanno perquisito alcuni locali del trasportatore. La sorpresa è arrivata quando è stata scoperta la collezione di supercar nella tenuta dell’uomo. Modelli di assoluto valore erano controllati dal custode che, a giudicare dalle immagini in basso della pagina IG tg_norba, le aveva piazzate in fila sotto dei teli.

Scatta la misura preventiva d’urgenza

La disposizione disposta dalla Guardia di Finanza è stata convalidata dal giudice per le indagini preliminari. La misura è finalizzata alla confisca per sproporzione, disciplinata dall’art. 240-bis del codice penale. Si tratta dell’acquisizione di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato ha la titolarità o la disponibilità – anche tramite interposta persona – quando il loro valore è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta e non ha una giustificazione lecita.

In questi casi non occorre dimostrare che i singoli beni provengano direttamente dal reato per cui è intervenuta la condanna, ma basta lo squilibrio significativo al momento dell’acquisto. Sulla base delle valutazioni del patrimonio dell’indagato risultava improbabile e sproporzionata una collezione di supercar e gli agenti hanno anche sequestrato 1.150 litri di gasolio agricolo, 1.744 litri di gasolio per autotrazione e il veicolo commerciale leggero utilizzato per il trasporto del carburante di contrabbando.

Scovate Ferrari iconiche

A sviluppare le indagini sono stati i militari della Compagnia di San Severo e della Tenenza di Lucera, che hanno approfondito gli elementi raccolti durante il controllo, estendendo le verifiche ad alcuni locali nella disponibilità del trasportatore. Tra le Ferrari ritrovate c’è anche una F430 bianca con strisce dorate, una delle vetture più importanti della storia recente del marchio del Cavallino. Lo sviluppo di una berlinetta rivoluzionaria era cominciato già con la 360 Modena.

Svelata ufficialmente durante il Motor Show di Parigi nel settembre 2004, la F430 propose soluzioni all’avanguardia e una meccanica inedita. Fu la prima auto del Cavallino a montare l’E-Diff, un differenziale elettronico e il cosiddetto “manettino” derivato dal mondo della Formula 1, che garantiva la possibilità di modificare le impostazioni dinamiche del veicolo per un uso anche più intenso nella vita di tutti i giorni.

Con il passaggio dalla distribuzione a cinghia in favore di quella a catena, la F430 beneficiò anche in termini di affidabilità, garantendo inoltre un impeccabile controllo della trazione e della stabilità. Sotto al cofano montava un V8 di 90° con monoblocco e testate realizzate in lega di alluminio. Rispetto all’unità che equipaggiava la 360 Modena, ebbe in dote un aumento del 25% della coppia, che arrivò a 465 Nm a 5250 giri/min, e un incremento del 23% della potenza, che raggiunse i 490 CV a 8500 giri/min. La F430 aveva una distribuzione a 4 valvole per cilindro con doppio albero a camme in testa per bancata. A volte questi gioielli finiscono proprio nelle mani sbagliate.