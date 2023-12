Fonte: 123RF L'automobilista viaggiava con una BMW con targa di prova tedesca

Il periodo di festività è, tradizionalmente, ricco di violazioni del Codice della Strada. Un esempio lampante e allarmante in merito è arrivato questa settimana. Un venticinquenne albanese, nel corso della giornata di Santo Stefano, è stato beccato alla guida di una BMW con una targa di prova tedesca dalla Polizia Stradale di Padova. Il caso, riportato dal Corriere del Veneto, è davvero incredibile, soprattutto considerando le violazioni commesse dall’automobilista. La vettura, al momento del controllo, sfrecciava a ben 204 km/h lungo l’A4, nei pressi dell’area di servizio di Limenella Est.

A bordo, oltre al conducente e ad altre due persone, era presente anche una bambina di appena quattro anni che viaggiava senza i necessari dispositivi di sicurezza, obbligatori per i più piccoli. Anche se non ci sono stati incidenti, le sanzioni sono state inevitabili oltre che dovute.

I rischi legati al superamento dei limiti di velocità in modo così marcato sono molteplici, sia per la vettura che commette l’infrazione che per tutti gli altri veicoli che, nello stesso momento, percorrono la stessa tratta autostradale.

A 204 km/h in autostrada

Le Forze dell’Ordine hanno intercettato la BMW guidata dal venticinquenne albanese. Il controllo della velocità, eseguito lungo l’A4, ha confermato che la vettura viaggiava a una velocità di ben 204 km/h, ben al di sopra dei limiti previsti per le tratte autostradali.

A bordo, oltre al conducente, c’erano altre tre persone. Tra queste anche una bambina di quattro anni che, come rilevato dalla Polizia stradale, viaggiava senza cinture di sicurezza e senza il seggiolino, obbligatorio, come prescritto dalla normativa vigente, fino a che il bambino non supera i 150 centimetri oppure compie 12 anni.

La Polizia è riuscita a fermare la BMW con targa di prova tedesca solo 30 chilometri dopo la rilevazione dell’infrazione. Fortunatamente, la vettura, pur violando i limiti di velocità, non ha causato incidenti stradali.

Per il conducente, in ogni caso, è subito scattato il ritiro della patente, per via della violazione dei limiti di velocità (la vettura ha superato di oltre 60 km/h il limite di 130 km/h). Altre sanzioni sono arrivate per le gravi mancanze in merito alla sicurezza della bambina a bordo.

Una velocità quasi da record

I 204 km/h registrati lungo dalla BMW beccata dalla Polizia lungo l’A4 sono quasi un record per le strade italiane nel corso del 2023. La scorsa estate, infatti, sempre sullo stesso tratto autostradale, ma in direzione Milano, un altro automobilista è stato fermato dalle Forze dell’Ordine dopo un controllo della velocità.

In quel caso, l’autovelox aveva rivelato una velocità massima di ben 223 km/h (quasi 100 km/h oltre la velocità massima prevista per la tratta autostradale) portando all’inevitabile sospensione della patente per l’automobilista oltre che al fermo del veicolo.

Il problema del mancato rispetto dei limiti di velocità lungo le tratte autostradali, con violazioni spesso rilevanti, continua a essere di grande attualità nel nostro Paese. Gli ultimi dati sulle vittime della strada confermano che la sicurezza resta un tema ancora fondamentale. Un gran numero di incidenti, infatti, è legato all’eccesso di velocità che si rivela, purtroppo, letale in molti casi.