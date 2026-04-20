Con un nuovo sistema AI, a Como sarà possibile scansionare 2.000 targhe all'ora: in questo modo è possibile scoprire facilmente le irregolarità di sosta

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock L'intelligenza artificiale semplificherà i controlli

La tecnologia può tornare utile in vari contesti legati alla mobilità e, soprattutto, può rappresentare una risorsa fondamentale per il monitoraggio delle strade e il controllo della circolazione, garantendo una verifica più facile del rispetto del Codice della Strada.

A tal proposito, arriva da Como un nuovo progetto destinato a diventare una soluzione molto interessante per sostenere l’attività delle varie divisioni della Polizia Municipale. Gli agenti possono ora contare su un sistema per controllare la presenza di auto in sosta vietata.

Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, è possibile effettuare numerose verifiche in tempo reale, garantendo agli agenti la possibilità di controllare in tempi rapidi i veicoli e individuare, facilmente, chi si trova in condizioni di irregolarità.

Andiamo a scoprire come funziona questo nuovo sistema.

Un Falco per le strade

La Municipale di Como può contare su un nuovo sistema per la verifica della regolarità del parcheggio. Si chiama Falco ed è costituito da una telecamera a infrarossi che consente di scansionare rapidamente le targhe delle vetture posteggiate, andando alla ricerca di possibili irregolarità nella sosta.

Sfruttando l’intelligenza artificiale, Falco può effettuare diverse altre verifiche in tempi rapidissimi. Il sistema è progettato per controllare se una vettura ferma sulle strisce per residenti può effettivamente sostare su tali stalli, effettuando verifiche incrociate.

Falco non si occupa di multare le auto irregolari. I dati raccolti e verificati dal sistema, infatti, vengono poi trasmessi all’ausiliare del traffico che potrà effettuare le verifiche del caso per procedere poi con l’eventuale sanzione.

Il sistema, quindi, si occupa di fare una prima scrematura, scansionando tanti veicoli in poco tempo e segnalando le potenziali irregolarità agli addetti “umani” che andranno poi a effettuare un secondo controllo mirato all’emissione della multa.

In questo modo si riduce drasticamente il rischio di errori e imprecisioni. Il sistema AI e il controllo umano permettono di assicurare che le rilevazioni siano sempre precise e puntuali e che solo chi ha effettivamente commesso un’irregolarità venga multato. Ricordiamo che a Roma è attivo il sistema Cerbero, una soluzione analoga per scovare i furbetti.

Tanti controlli in poco tempo

Stando alle informazioni fornite dal costruttore Brav, il sistema Falco è in grado di effettuare fino a 2 mila controlli di targhe ogni ora, andando a scansionare un numero elevatissimo di vetture nel corso di un intero turno di lavoro. Per poter funzionare, il sistema viene installato su una flotta di microcar elettriche Birba del Gruppo DR. Queste vetture hanno una batteria integrata da 13,9 kWh e possono percorrere fino a 182 chilometri con una sola carica.

In questo modo, la flotta di microcar potrà “pattugliare” un’area molto vasta, andando ad analizzare numerose targhe e ad accertare tutte le violazioni. Dopo la prima fase sperimentale, il sistema Falco potrà essere installato anche su vetture normali, scooter e biciclette. Potenzialmente, tale sistema è replicabile in vari contesti di utilizzo e potrà essere proposto da diverse amministrazioni locali, in modo da migliorare e rendere più efficienti i controlli.

Inizialmente, gli ausiliari di Como utilizzeranno Falco per analizzare varie zone della città per poi concentrarsi maggiormente su quelle aree dove le violazioni risultano essere più frequenti. La fase sperimentale partirà entro fine aprile.