Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Skoda Gli accessori ora si stampano in 3D

La filosofia “Simply Clever” che, da tempo, caratterizza Škoda trova applicazione in un nuovo progetto del brand del Gruppo Volkswagen. La Casa, infatti, ha avuto un’idea tanto semplice quanto efficace, permettendo ai clienti di poter aggiungere accessori ai propri veicoli sfruttando la stampa 3D. Si tratta di un’idea che, in futuro, potrebbe diventare un esempio da seguire per il settore delle quattro ruote. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa che il brand mette a disposizione della clientela.

Gli accessori si stampano in 3D

L’acquisto di piccoli accessori per l’abitacolo in concessionaria o nei negozi specializzati potrebbe presto diventare una pratica del passato. Škoda ha deciso di compiere un passo innovativo nel mondo della personalizzazione automobilistica, trasferendo la produzione di componenti pratici direttamente nelle case dei guidatori grazie all’uso delle tecnologie domestiche.

Per rendere possibile quest’opportunità, Škoda ha messo a disposizione i file digitali degli accessori, che possono essere scaricati gratuitamente, per poi essere dati in pasto a una stampante 3D che si occuperà della realizzazione materiale dell’oggetto scelto.

Si tratta di un’iniziativa che rende i modelli Škoda ancora più interessanti e che, nel prossimo futuro, potrebbe essere replicata anche da altri brand, rendendo più accessibile la personalizzazione delle auto, anche in una fase successiva all’acquisto.

Il brand non ha più la necessità di vendere tutti gli accessori, ma può affidarsi a questo sistema per consentire ai propri clienti di ricorrere alla stampa 3D e completare così la dotazione della vettura. Le opportunità sono davvero tante e si estendono a vari modelli, come la nuova Octavia.

Una gamma ricca di opzioni

Tra gli oggetti che è possibile realizzare figurano soluzioni pratiche per l’abitacolo come portabicchieri, supporti per lo smartphone o piccoli organizzatori per il vano portaoggetti. In questo modo, il cliente non si limita a stampare il pezzo, ma può adattarlo alle proprie specifiche esigenze, portando la tradizionale filosofia Simply Clever a un livello ancora più avanzato.

L’iniziativa, tuttavia, si spinge oltre i confini dell’abitacolo: i fan del marchio possono infatti scaricare e stampare anche oggetti lifestyle, come portachiavi, gettoni per il carrello della spesa, decorazioni da parete, spille e persino orecchini, per portare con sé lo spirito Škoda in ogni momento.

Chiaramente, gli accessori che possono essere realizzati in questo modo non servono al funzionamento della vettura ma permettono di renderne più comodo l’utilizzo. La procedura da seguire è molto semplice. Il cliente può scaricare i file digitali degli accessori compatibili per il proprio modello Škoda e può poi inviare alla stampante 3D il progetto desiderato, andando a scegliere in autonomia sia il materiale che il colore.

Il progetto è accessibile tramite Printables, piattaforma gestita da Prusa Research, azienda con sede nella Repubblica Ceca, proprio come Škoda. Per il momento, sono disponibili 16 progetti pronti per la stampa 3D, ma in futuro l’elenco è destinato ad arricchirsi, con tanti progetti pronti per essere messi a disposizione dei clienti del brand.

Staremo a vedere se questa soluzione innovativa farà da apripista nel settore automotive, spingendo altri costruttori a seguire l’esempio di Škoda per la personalizzazione dei veicoli.