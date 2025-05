Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda Nuova Skoda Elroq Respectline: un'auto per la diversità

Skoda dà vita ad un nuovo progetto che è pronto a far parlare di sé. Si tratta nello specifico della Elroq Respectline, un concept che si distingue sia per il design esterno che interno. Un’auto che nasce dall’esigenza del marchio ceco di affermare i propri valori, che sono fondati sull’inclusività, il rispetto reciproco e la diversità. Questa vettura inoltre si pone anche l’arduo compito di ricordare a tutti l’importanza della protezione dei diritti umani.

Il momento scelto da Skoda per presentare questa sua nuova creazione non è affatto casuale e serve piuttosto a celebrare degnamente il mese europeo della diversità. A partire dal 2020, infatti, ogni anno, a maggio, l’Ue celebra questo evento per promuovere la creazione di ambienti equi ed inclusivi a vantaggio di tutti. Inoltre questo arriva in un anno davvero speciale per il brand, che festeggia i 130 anni. La prima apparizione di questo modello è avvenuta all’evento di premiazione Best Cars 2025, della rivista tedesca “Auto motor und sport” ad Amburgo.

Cosa rappresenta quest’auto

Il lancio della Respectline serve anche a Skoda a festeggiare gli ottimi risultati ottenuti con la Elroq, che dal lancio a fine aprile ha già ottenuto 55mila ordini. In merito sono arrivate anche le parole di Maren Gräf, Membro del Board di Skoda Auto per Persone e Cultura, che ha affermato: “La diversità, l’equità, l’inclusione e la comprensione reciproca sono le pietre miliari della cultura aziendale Skoda. Il nuovo Elroq Respectline è l’ambasciatore di Skoda che incarna questi valori. Il nostro obiettivo in Skoda Auto è essere un modello di riferimento nella cura dei nostri dipendenti e nella promozione di un luogo di lavoro sicuro, aperto ed equo per tutti”. Parole eloquenti che descrivono gli obiettivi futuri del marchio da questo punto di vista.

Questa Elroq Respectline si distingue in particolar modo per i colori rainbow all’esterno, che donano vivacità al modello. Da sottolineare anche il Tech-Deck face che presenta un’illuminazione arcobaleno a LED. Allo stesso modo gli interni del SUV compatto 100% elettrico vanno a sottolineare il forte impegno del marchio per la sostenibilità grazie all’utilizzo di materiali riciclati dal modello di serie, combinati con ricami arcobaleno.

Non è la prima volta per Skoda

La Elroq Respectline arriva come diretta erede della Enyaq Respectline, altra vetture portata al battesimo da parte di Skoda per i medesimi valori e obiettivi. Questa Elroq speciale sarà presente al festival musicale Metronome di Praga, al festival Prague Pride, al concerto dell’Orchestra Filarmonica Ceca e durante il Tour de France.

La celebrazione del mese europeo della diversità non è una novità per Skoda, che negli ultimi 5 anni ha sempre trovato il modo di commemorarlo. Il marchio ceco inoltre ha annunciato che ha deciso di organizzare anche una serie di attività per tutto il mese di maggio, che coinvolgeranno i collaboratori di Skoda Auto. La Casa automobilistica ha degli obiettivi da raggiungere nel campo della diversità in vista del 2030, inoltre pubblica ogni anno il rapporto sulla sostenibilità e il rapporto sulla diversità per una comunicazione super trasparente su un tema decisamente molto delicato. La speranza è che iniziative del genere, aiutino a costruire un futuro più sereno e rispettoso per tutti.