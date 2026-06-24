Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Benzina e diesel: la Slovenia taglia i prezzi dal 29 giugno

A partire dal 29 giugno 2026, gli automobilisti sloveni – e i moltissimi “turisti del pieno” pronti a varcare il confine – troveranno una sorpresa decisamente gradita alle stazioni di servizio. Il Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia sloveno ha infatti annunciato un ulteriore e drastico calo dei prezzi, portando il costo dei carburanti ai livelli più bassi registrati dallo scorso 10 marzo. Ma cosa si cela dietro questa decisa inversione di rotta in un mercato globale solitamente caratterizzato da estrema volatilità? Vediamo più dettagliatamente.

La geopolitica come motore del risparmio

La ragione principale di questa ondata di ribassi non risiede in dinamiche puramente locali, ma in un quadro geopolitico internazionale che sta vivendo una fase di insperata stabilità. La tregua tra Iran e Stati Uniti, unita a un accordo di pace che sembra finalmente profilarsi all’orizzonte, sembra che abbia agito come un potente fattore calmierante sui mercati petroliferi mondiali.

Solo pochi mesi fa, l’inizio del conflitto in Iran e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz avevano innescato un’impennata dei prezzi del greggio, con picchi che avevano superato il +30%. Oggi, la “schiarita” in Medio Oriente ha permesso di riassorbire gran parte di quei rincari. Intanto, il governo sloveno ha compiuto una scelta politica precisa: trasferire immediatamente questi effetti positivi sul prezzo finale al consumo, tagliando il costo della benzina di 6,2 centesimi al litro e quello del gasolio di ben 11,1 centesimi.

I nuovi listini

Nello specifico, dal 29 giugno la benzina in Slovenia costerà 1,530 euro al litro, mentre il gasolio scenderà a 1,607 euro al litro. Anche il diesel da riscaldamento subirà una riduzione significativa, attestandosi a 1,20 euro al litro grazie a un taglio di 11,8 centesimi.

Esiste, tuttavia, un’importante distinzione tecnica da tenere a mente per chi viaggia nel Paese: questi prezzi calmierati vengono applicati esclusivamente alle stazioni di rifornimento situate al di fuori della rete autostradale. Sulle autostrade e sulle superstrade, infatti, vige il regime di libero mercato e i rivenditori hanno la facoltà di fissare i prezzi in autonomia, che risultano solitamente più elevati.

Il confronto con l’Italia

Il divario con i prezzi praticati in Italia resta marcato. Il prezzo medio nazionale italiano si attesta a 1,837 euro/litro per la benzina e 1,933 euro/litro per il gasolio. Una differenza che rende la Slovenia una meta estremamente appetibile per chi vive nelle zone di confine.

Per contrastare questo deflusso di capitali, il Friuli-Venezia Giulia ha consolidato un sistema di sconti regionali per i residenti, applicati direttamente alla pompa tramite tessera regionale. Grazie a queste agevolazioni, che variano in base alla vicinanza al confine (divise in Area 0, 1 e 2), un residente nella zona più svantaggiata può arrivare a pagare la benzina circa 1,506 euro al litro, riuscendo così a competere con i prezzi sloveni e disinnescare la convenienza dello sconfinamento.

Diciamo a questo punto che il caso sloveno dimostra come la combinazione tra una distensione diplomatica globale e una gestione governativa reattiva possa dare ossigeno ai portafogli dei cittadini, riportando le lancette del costo dell’energia a prima della grande crisi energetica dell’anno in corso. Poi, speriamo che la bolla dei prezzi riesca a sgonfiarsi anche nel resto dell’Italia.