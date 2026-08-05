Sono Motors è insolvente e si avvia al fallimento della sua attività, a distanza di tre anni dalla chiusura del progetto della Sion

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ANSA Fallimento inevitabile per Sono Motors

Si chiude il cerchio per Sono Motors. Dopo la fine del progetto della Sono Sion, avvenuta nel 2023, l’azienda intraprende oggi la strada del fallimento anche per quanto riguarda il business legato al settore del fotovoltaico. L’annuncio è arrivato dopo lo stop delle trattative con gli investitori e l’impossibilità di accedere a soluzioni di finanziamento per sostenere le operazioni aziendali nel prossimo futuro.

A seguito di questa decisione, il marchio Sono Solar e le attività di fornitura di pannelli fotovoltaici, con tutte le proprietà intellettuali dell’azienda, sono ora in vendita. La notizia non rappresenta una sorpresa, in quanto Sono Group N.V., la capogruppo a cui Sono Motors fa riferimento, aveva annunciato il ritiro dal settore del solare già nel marzo scorso.

Ascesa e declino di Sono

L’azienda è stata fondata nel 2016. Come startup, nei primi anni, ha sfiorato in diverse occasioni la chiusura, fino a ottenere i fondi necessari per l’avvio delle attività, dopo una campagna di crowdfunding conclusasi nel 2019 con circa 50 milioni di euro di raccolta. Sul finire del 2021, Sono Motors completò la quotazione al Nasdaq, ottenendo ulteriore liquidità.

L’azienda è entrata nel listino tecnologico americano con una quotazione di 38 dollari per azione, ma il suo valore è calato progressivamente, fino a toccare quota 62 centesimi. Nonostante il debutto sul mercato azionario e i tanti fondi raccolti tramite le campagne di crowdfunding, Sono non è mai riuscita a superare le difficoltà economiche e trasformarsi in un’azienda di successo, sfruttando le potenzialità dell’energia solare.

Il progetto della Sion

Gli appassionati del mondo delle quattro ruote e del settore delle tecnologie rinnovabili ricorderanno, senza dubbio, il progetto della Sono Sion, auto elettrica caratterizzata dall’integrazione di celle solari per la ricarica della batteria. Il modello è stato protagonista di una campagna di prenotazioni, con i clienti interessati che potevano versare un anticipo per assicurarsi uno dei primi esemplari del modello che, però, non è mai entrato in produzione.

Nel 2023, l’azienda aveva raccolto circa 22 mila acconti da parte di clienti privati. I costi elevati e lo scarso interesse da parte del mercato, però, hanno messo la parola fine all’iniziativa. La Sion era una hatchback da 4,47 metri, ideale per il mercato europeo. La carrozzeria avrebbe dovuto integrare 456 celle solari progettate per garantire, secondo i piani dell’azienda, circa 245 chilometri alla settimana in aggiunta ai 305 chilometri offerti dalla batteria al litio-ferro-fosfato da 54 kWh.

Per la vettura era previsto un motore elettrico, collegato all’asse anteriore, in grado di erogare una potenza massima di 120 kW. Lo sviluppo della Sion è stato interrotto nel febbraio del 2023, a causa dell’assenza di fondi sufficienti per poter passare alla fase successiva del progetto e, quindi, avviare la produzione di serie e consegnare gli esemplari prenotati ai clienti interessati.