123RF Si sfidano sulla strada: il video è da brividi

C’è una scritta che solitamente accompagna le acrobazie più spericolate: “Non fatelo a casa”. Lo stesso ammonimento potrebbe essere corretto in “Non fatelo al volante” e usato per accompagnare il caso di due automobilisti spericolati, protagonisti di un video girato in Catalogna. Nonostante la pioggia e la strada a doppio senso, i protagonisti del filmato si lanciano in manovre azzardate. Un normale tragitto sulla C-14 diventa così uno spettacolo molto pericoloso, quasi costato uno scontro frontale al conducente di un camper.

Pur risalendo al 15 agosto 2026, le immagini sono state diffuse dai Mossos d’Esquadra, la Polizia catalana, solo lo scorso 22 ottobre. I due conducenti, di 47 e 57 anni, sono stati identificati e già puniti.

Range Rover e Volkswagen Polo: il video delle manovre

La scena si svolge sulla C-14, nei pressi di Ribera d’Urgellet, nella comarca dell’Alt Urgell, in provincia di Lleida. In quel tratto la carreggiata presenta un corsia unica per senso di marcia, con curve che riducono la visibilità. Le condizioni meteorologiche non aiutano: ha piovuto e l’asfalto è ancora bagnato.

Nel filmato si vede inizialmente la Range Rover Sport superare la Volkswagen Polo, lungo la corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta. A sorpasso completato, il SUV frena di colpo e costringe l’utilitaria a rallentare.

Tempo pochi istanti e il conducente della Polo prova a fare altrettanto, ma, trovando il passaggio ostacolato, decide di effettuare un sorpasso sulla destra, prima di rallentare a sua volta davanti al SUV I due continuano a spostarsi ripetutamente da una corsia all’altra: in alcuni momenti occupano contemporaneamente parte della carreggiata opposta.

Il camper rischia lo scontro frontale

Il rischio più grosso viene corso quando uno dei veicoli invade la corsia contraria proprio mentre si avvicina un camper. Con un margine ridottissimo per evitare una collisione, il conducente del mezzo in arrivo è costretto a spostarsi per scongiurare l’impatto. Come se ciò non fosse abbastanza, la Range Rover continua a occupare il centro della carreggiata al passaggio di un altro veicolo.

Neppure questo episodio sembra convincere i due automobilisti a interrompere le manovre. Tra ostacoli reciproci e brusche decelerazioni, la disputa prosegue. Che cosa abbia acceso gli animi dei due automobilisti rimane un mistero, di certo, stando alle informazioni diffuse dalla Polizia, la vicenda si è conclusa senza incidenti né feriti.

Il video permette alla Polizia di identificarli

A riprendere la sequenza è stato un occupante di un terzo veicolo che procedeva dietro alle due automobili. Le immagini sono state successivamente consegnate ai Mossos d’Esquadra, consentendo agli investigatori della Seu d’Urgell di risalire all’identità dei responsabili.

La Range Rover aveva targa andorrana, mentre la Volkswagen Polo era immatricolata in Spagna. Entrambe le vetture erano bianche. Denunciati penalmente per guida pericolosa, gli automobilisti sono comparsi il 17 ottobre davanti al giudice nell’ambito di un procedimento rapido.

Come riporta il quotidiano andorrano Altaveu, entrambi sono stati sanzionati. Non sono stati però comunicati gli importi né i dettagli delle misure adottate. Resta il video a documentare quanto una disputa al volante possa mettere in pericolo persone completamente estranee all’accaduto.