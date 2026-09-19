Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock La tua auto deve pagare il bollo? Ecco come verificarlo

La notizia principale per il settore dei trasporti in Italia è, senza dubbio, quella della sospensione del bollo auto, con l’intervento del Governo che ha annunciato lo stop alla tassa per il 2027, aprendo le porte anche a modifiche strutturali per il futuro.

La misura varata dal Consiglio dei Ministri andrà supportata dai vari decreti attuativi, che dovranno chiarire tutti gli aspetti pratici della sospensione del pagamento del bollo. In ogni caso, per milioni di italiani, il prossimo anno ci sarà una spesa in meno da mettere nel bilancio familiare.

Per beneficiare della norma, però, è necessario rispettare i requisiti del provvedimento. Per quanto riguarda le auto, infatti, è stato fissato un parametro tecnico del veicolo per poter ottenere la sospensione del bollo.

Il provvedimento è valido esclusivamente per le auto fino a 80 kW di potenza massima. Questo parametro limita in misura significativa le auto che possono beneficiare della sospensione della tassa che resta valida per una fetta considerevole del parco circolante (oltre 14 milioni di veicoli secondo le stime fornite dal Governo).

Il metodo per verificare se bisogna pagare

Le auto con un motore caratterizzato da una potenza fino a 80 kW, per il solo 2027 (salvo ulteriori interventi del Governo), non dovranno pagare il bollo. Per capire se la sospensione vale per il proprio veicolo è sufficiente controllare la carta di circolazione (o il più recente Documento Unico di Circolazione e Proprietà).

Dando un’occhiata al “libretto” (termine con cui viene solitamente indicato questo documento), è possibile recuperare facilmente tutti i dati tecnici della propria auto. La sezione che ci interessa, in questo caso, è quella presente nel riquadro 2, solitamente in alto a destra nella facciata interna. Qui è possibile recuperare le varie informazioni tecniche del veicolo.

La voce da verificare è il campo P.2 dove viene indicato il valore numerico della potenza del motore, espresso in kW. Se tale valore risulterà pari o inferiore a 80 kW, allora il veicolo potrà beneficiare della sospensione del bollo auto per il 2027. Se, invece, il valore è superiore, non cambierà nulla. La tassa andrà pagata.

In ogni caso, la sospensione è valida solo per le persone fisiche e solo per un veicolo per cittadino. Di conseguenza, chi ha più veicoli intestati sarà chiamato a fare una scelta. Chi ha un’auto da 70 kW e una moto, ad esempio, dovrà scegliere il veicolo per cui richiedere la sospensione. Le modalità da seguire saranno divulgate successivamente, con l’arrivo dei decreti attuativi relativi al provvedimento.

Perché la verifica è importante

Verificare il dato della potenza sul libretto di circolazione è molto importante. Sul mercato, infatti, ci sono diverse auto che possono beneficiare della sospensione. Molti di questi modelli, però, sono disponibili in più varianti e solo alcune rispettano il limite degli 80 kW.

Un esempio è la Fiat Grande Panda che eroga 74 kW con la versione a benzina e 81 kW con quella mild hybrid. Per come è stato strutturato il provvedimento, chi ha la versione a benzina può ottenere la sospensione mentre chi ha la mild hybrid dovrà pagare il bollo.