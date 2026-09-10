Il Governo valuterà caso per caso e sospenderà la patente di guida di coloro che hanno commesso ripetutamente alcune violazioni

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123RF Nuova disposizione per la sospensione della patente

L’articolo 218 del Codice della Strada specifica che la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

A questa disciplina si è aggiunta anche la sospensione breve connessa al punteggio della patente, introdotta dal nuovo articolo 218-ter. La legge non conosce ignoranza, ma si possono adottare condotte che prevengono la sospensione, strumenti che evitano l’azzeramento dei punti, rimedi procedurali per non ritrovarsi nei guai.

Il Dipartimento dei veicoli a motore (DMV) dello Stato di New York ha scelto di applicare un sistema a punti per le infrazioni al Codice della Strada per analizzare la condotta degli automobilisti ad alto rischio che violano di frequente le norme basilari di sicurezza. Guidare a NY e nello Stato di New York richiede grande esperienza e attenzione, poiché le regole urbane differiscono sia da quelle italiane sia dal resto degli Stati Uniti.

Nuova disposizione

Il Governo ha stabilito che al raggiungimento di un certo numero di punti, le autorità di NY possono revocare la patente di guida e applicare sanzioni diverse in base alla soglia di violazione raggiunta. Il sistema a punti per le infrazioni al Codice della Strada offre la possibilità al Dipartimento dei veicoli a motore (DMV) di identificare e sanzionare i conducenti che violano frequentemente le norme.

A NY c’è un sistema che stabilisce che per ogni infrazione viene assegnato un certo numero di punti, che vengono poi aggiunti al registro della patente di guida. L’assegnazione non è automatica, poiché l’ente preposto deve accertarsi che il conducente sia effettivamente colpevole dell’infrazione, in base al sistema di punti del DMV di New York. Il Governo può revocare la patente di guida a chi accumula 11 punti in un periodo di 24 mesi. Inoltre, vi sono anche altre modalità che portano alla perdita della patente.

Come avviane il calcolo

Il punteggio totale viene quantificato in base alla data della violazione e non alla data della condanna. Inoltre, la compagnia assicurativa può aumentare o abbassare i premi. Se un automobilista raccoglie 6 o più punti in 1 anno e mezzo, deve pagare una tassa per la valutazione della responsabilità di conducente. Il Dipartimento dei veicoli a motore (DMV) assegna i seguenti punti alle infrazioni: