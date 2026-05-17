123RF L'auto usata si trova con un linguaggio naturale grazie intelligenza artificiale: la tecnologia di Spoticar

La rivoluzione per il mercato delle auto usate passa dal bit dell’intelligenza artificiale. A tirare le fila è Spoticar, il gigante del settore con una rete di 3.000 punti vendita in tutta Europa, pronta ad archiviare i vecchi e rigidi menù a tendina, in favore di una tecnologia molto più umana.

Come funziona il sistema di Spoticar

Promette una svolta sostanziale Spot.i, un motore di ricerca basato sull’IA e sviluppato internamente da Stellantis. Oltre a digitalizzare un catalogo di annunci, il servizio permette di trasformare una semplice intenzione di acquisto in una risposta concreta, personalizzata e pragmatica, andando a intercettare i nuovi comportamenti e le aspettative di un pubblico reale.

Fino a ieri, mettersi alla ricerca di un’auto usata sul web era una piccola montagna da scalare. Selezionavi la marca, inserivi l’anno, spuntavi la potenza e impostavi il budget, in un processo meccanico dove spesso modelli interessanti venivano scartati solo a causa di un piccolo dettaglio fuori parametro.

Spot.i scardina lo schema. Lanciato a settembre 2025, l’ecosistema centralizza i dati di tutti i veicoli disponibili nella rete europea e integra competenze automotive avanzate per fare una cosa semplice in apparenza, ma complessa dal punto di vista tecnologico: tradurre il linguaggio naturale in criteri di ricerca tecnici.

I clienti possono esprimere liberamente le proprie esigenze nella barra di ricerca del sito, esattamente come farebbero parlando con un consulente in carne e ossa. Digiti frasi tipo “Cerco un’auto spaziosa per una famiglia di quattro persone, ibrida e adatta ai viaggi in montagna” e l’IA offre un ampio ventaglio di opzioni su misura, in pochi clic.

I numeri, d’altronde, confermano il successo dell’operazione: dal debutto a oggi sono state effettuate oltre 3 milioni di ricerche in tutta Europa. Da un lato il volume enorme ha agevolato gli utenti, dall’altro ha generato lead (contatti commerciali) più numerosi e di qualità decisamente superiore per la rete dei concessionari.

La sperimentazione su WhatsApp

La strategia digitale di Spoticar non si ferma al sito web. In Francia hanno inaugurato una sperimentazione pionieristica dell’IA su WhatsApp. Sviluppato in collaborazione con un partner tecnologico del calibro di Salesforce, questo agente conversazionale rappresenta un assistente virtuale tascabile nel vero senso della parola, sempre a disposizione dei potenziali acquirenti.

Tra il divano di casa e il salone del punto vendita le distanze si assottigliano fino quasi ad azzerarsi. A seconda del messaggio lasciato dall’utente in chat, l’assistente definisce i parametri tecnici e propone in tempo reale una selezione personalizzata di vetture disponibili.

Con l’innovazione prende forma un piano industriale e strategico ampio. Spoticar intende superare il concetto di “portale di annunci” ormai superato, avviandosi verso l’era dei grandi modelli linguistici (LLM), i motori che muovono le intelligenze artificiali più evolute.

A confermare la visione è Alexandre Fils, Marketing Global Director di Spoticar:

“La nostra strategia è far evolvere SPOT.i attraverso miglioramenti mirati e progressivi. Nel lungo periodo, puntiamo a superare il tradizionale modello delle inserzioni digitali e ad abbracciare pienamente le nuove esperienze cliente abilitate dall’ascesa dei grandi modelli linguistici”

La strada si può dunque dire tracciata. Grazie all’IA di Stellantis, trovare l’auto usata, ricondizionata e garantita ideale non è più una questione di incastri matematici tra i filtri, ma una conversazione intelligente.