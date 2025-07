Ufficio Stampa Stellantis Più tecnologia a bordo per Stellantis con il nuovo partner

Tra la nomina del nuovo CEO, le difficoltà legate al programma di elettrificazione e il continuo processo di aggiornamento della gamma, Stellantis sta vivendo un periodo di grandi trasformazioni. Uno dei tasselli più importanti per il futuro del Gruppo è rappresentato dalla capacità di offrire una piattaforma software in grado di garantire ai clienti l’accesso a tutti i servizi digitali di ultima generazione. Per questo motivo, l’azienda ha annunciato una partnership strategica molto importante: il Gruppo collaborerà a stretto contatto con 4screen con l’obiettivo di offrire contenuti in tempo reale e in base alla posizione geografica sui veicoli commercializzati in Europa (e, quindi, anche in Italia) e in Nord America. Andiamo a scoprire tutti i dettagli annunciati in merito a questa nuova partnership che punta a rivoluzionare il modo in cui i clienti di Stellantis possono accedere a servizi digitali basati sulla posizione tramite il sistema di infotainment di bordo.

Una partnership fondamentale

Con la nuova collaborazione avviata con 4screen, Stellantis, che ha appena nominato il nuovo CEO, accelera lo sviluppo dei servizi digitali da offrire alla propria clientela. La piattaforma 4screen sarà disponibile su modelli a marchio Fiat, Jeep e Ram con sistema Uconnect 4 e Uconnect 5. Il servizio sarà esteso, in futuro, ad altri modelli e ad altri marchi della gamma Stellantis. I clienti potranno, quindi, accedere, tramite il sistema di infotainment a servizi, offerte e luoghi di interesse nelle vicinanze. Il funzionamento è molto semplice: 4screen è una piattaforma pensata per aiutare i conducenti durante la guida o anche durante la pianificazione del percorso. Sfruttando il servizio è possibile ottenere facilmente informazioni relative a tutti i luoghi di interesse nelle vicinanze, con aggiornamento in tempo reale.

Il conducente del veicolo può definire dei filtri e delle preferenze, in modo da poter contare su informazioni “su misura” e in linea con le proprie necessità. Saranno disponibili anche offerte e promozioni dedicate che potranno essere attivate direttamente a bordo del veicolo, rendendo ancora più utile l’accesso alla piattaforma di 4screen dal display del proprio veicolo. Stellantis ha sottolineato che i contenuti di 4screen saranno integrati nell’interfaccia dell’infotainment e non rappresenteranno una distrazione per il conducente. Ricordiamo che, nel frattempo, la holding ha stoppato i piani per l’idrogeno.

Il commento dei protagonisti

La partnership è stata presentata attraverso le dichiarazioni ufficiali dei manager di entrambe le aziende, che hanno sottolineato la rilevanza strategica dell’accordo, tanto per Stellantis quanto per 4screen. Cristiani Campos, Senior Vice President, Software Business Unit di Stellantis, ha commentato: “Il nostro obiettivo è fornire tecnologie connesse che portino un valore reale ai nostri clienti. Grazie alla partnership con 4screen possiamo fornire contenuti pertinenti e utili, in base alle esigenze, nel momento e nel luogo giusto, secondo le preferenze del conducente”. Fabian Beste, CEO e Co-Founder di 4screen, ha aggiunto: “La nostra piattaforma trasforma lo schermo di bordo in un vero e proprio compagno di mobilità intelligente”, ha affermato. “Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Stellantis che ci permette di offrire un’esperienza di guida più ricca su più marchi e mercati”.