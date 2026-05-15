Nuovo accordo tra Stellantis e Dongfeng: investimenti miliardari, produzione a Wuhan e focus su auto elettriche e ibride globali

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Stellantis cambia strategia e guarda a Wuhan per il futuro

Stellantis ha appena annunciato un nuovo accordo strategico con Dongfeng, storico partner industriale in Cina, con l’obiettivo di rafforzare la produzione locale e accelerare lo sviluppo di modelli elettrificati destinati non solo al mercato asiatico, ma anche a una possibile diffusione globale.

La collaborazione tra le due aziende non nasce oggi. Stellantis e Dongfeng lavorano insieme da oltre trent’anni, ma ora focus non è più soltanto presidiare il mercato cinese: l’obiettivo ora è creare piattaforme e modelli competitivi su scala internazionale, in un momento in cui la Cina è diventata il centro mondiale della mobilità elettrica.

Investimenti da 1 miliardo

Si parla di investimenti di circa un miliardo di euro, di cui Stellantis segna un contributo diretto di circa 130 milioni. Una mossa industriale e strategica, con gli ultimi anni segnati da diversi costruttori occidentali che hanno faticato in Cina, schiacciati dalla crescita rapidissima dei brand locali, soprattutto nel settore elettrico. Marchi come BYD, Nio o Geely hanno cambiato gli equilibri del mercato, costringendo i gruppi europei a ripensare completamente la loro presenza nel Paese.

Nuova produzione a Wuhan

Il focus della produzione sarà lo stabilimento DPCA di Wuhan, città che negli ultimi anni è diventata uno dei poli principali dell’industria automotive cinese. Proprio qui, a partire dal 2027, nasceranno quattro nuovi modelli: due Peugeot e due Jeep. Non è ancora chiaro se si tratterà esclusivamente di vetture elettriche oppure di una gamma mista con ibride plug-in e full electric, ma la direzione è evidente: Stellantis vuole sfruttare l’esperienza cinese nella produzione EV per rendere più competitivi i propri marchi.

Per Peugeot il progetto potrebbe avere un peso ancora più importante. I nuovi modelli sviluppati a Wuhan potrebbero infatti diventare la base per future esportazioni verso altri mercati internazionali, Europa compresa. Una strategia già adottata da diversi costruttori, che oggi vedono nella Cina non solo un mercato di sbocco, ma anche un centro produttivo altamente efficiente. Jeep, invece, punta a rafforzare la propria presenza in Asia con prodotti più adatti alle nuove esigenze urbane ed elettrificate, mantenendo però l’identità del marchio legata al mondo SUV.

La Cina cambia gli equilibri dell’auto

L’accordo tra Stellantis e Dongfeng racconta molto anche del momento che sta vivendo il settore automobilistico globale. Fino a pochi anni fa erano le aziende europee e americane a esportare tecnologia in Cina; oggi, invece, molte competenze chiave legate all’elettrificazione arrivano proprio dal mercato cinese.

Batterie, software, gestione energetica e piattaforme dedicate alle auto elettriche sono diventati elementi in cui i costruttori asiatici hanno accumulato un vantaggio enorme. Collaborazioni come questa servono anche a colmare quel gap tecnologico e produttivo che l’Europa sta cercando di recuperare.

Per Stellantis il progetto rappresenta quindi una doppia sfida: restare competitiva in Cina e allo stesso tempo sfruttare questa partnership per accelerare la trasformazione globale dei suoi marchi. Nel frattempo, il gruppo continua a lavorare su più fronti. Dalla crescita dei robotaxi con Nvidia e Uber ai nuovi investimenti sull’elettrico, passando per le alleanze industriali internazionali, la sensazione è che il futuro dell’auto si giochi sempre di più sulla capacità di creare reti globali piuttosto che agire da soli. E la nuova intesa con Dongfeng sembra andare esattamente in questa direzione.