Stellantis si prepara a rivoluzionare la sua gamma e, nello stesso tempo, prevede un miglioramento sostanziale del time-to-market: le vetture saranno pronte in 24 mesi

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iStock Una novità fondamentale per il futuro di Stellantis

Stellantis ha presentato il piano FaSTLAne 2030 con l’obiettivo di avviare un programma di crescita su scala globale nel corso dei prossimi anni. Questo programma si articola in vari punti e si concentra anche su una vera e propria rivoluzione industriale.

La fase di progettazione e lo sviluppo dei prodotti in arrivo sul mercato, infatti, diventeranno molto più veloci, permettendo a Stellantis di ottimizzare i tempi e di accelerare il time-to-market, migliorando la gamma e sfruttando al massimo gli investimenti effettuati.

Ecco cosa ha annunciato l’azienda in merito a questo aspetto della sua attività, destinato a diventare un elemento centrale per il prossimo futuro, soprattutto in relazione agli obiettivi fissati che prevedono un sostanziale aggiornamento della gamma con tante novità.

Addio alle lunghe attese

Uno dei punti del piano FaSTLAne 2030 viene definito “Eccellenza nell’esecuzione” e punta ad avviare un profondo aggiornamento del programma di sviluppo e della produzione dei modelli del Gruppo, nel corso dei prossimi anni. Si tratta di un aspetto chiave per le future generazioni dei modelli di Stellantis.

In tutte le regioni, infatti, l’azienda punta a migliorare velocità, qualità ed efficienza, ponendo un’attenzione maggiore all’esecuzione delle attività e, quindi, all’avvio della produzione dei nuovi modelli.

Ricordiamo che l’azienda ha annunciato un maxi-investimento che porterà al lancio di 60 nuovi veicoli entro il 2030 e al debutto della E-Car, la nuova famiglia di auto elettriche economiche che entrerà in produzione a Pomigliano d’Arco nei prossimi anni.

Modelli pronti in 24 mesi

Uno degli aspetti principali per il futuro di Stellantis è legato ai tempi di sviluppo. Il time-to-market si ridurrà e i modelli saranno pronti in 24 mesi e non più in 40 mesi, come avviene oggi. Si tratta di un miglioramento significativo che potrà rivoluzionare le attività del Gruppo, minimizzando i tempi di aggiornamento della gamma.

In questo modo, Stellantis punta a velocizzare lo sviluppo e, quindi, anche a lanciare più modelli nel corso di un certo periodo di tempo. Per l’azienda, è un aspetto centrale. Il maxi-investimento annunciato oggi, infatti, prevede tante novità e la capacità di lanciare i nuovi veicoli senza ritardi diventerà fondamentale.

In merito alla questione, il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha evidenziato alcuni aspetti centrali per il successo del nuovo piano strategico presentato oggi e valido fino al 2030:

“Il successo di FaSTLAne 2030 si basa sul grande talento e sul forte impegno del nostro team Stellantis. Eseguiremo come un unico team, concreto e operativo, per offrire una crescita incrementale e redditizia a beneficio di tutti i nostri stakeholder”.

Per migliorare la sua attività, inoltre, Stellantis prevede un salto in avanti della qualità, con l’obiettivo di raggiungere prestazioni di alto livello in tutte le regioni entro il 2030. Nello stesso tempo, è stato già lanciato il “Value Creation Program” (VCP), un programma a lungo termine con l’obiettivo di generare 6 miliardi di euro di riduzione dei costi annuali entro il 2028. L’azienda sfrutterà anche l’intelligenza artificiale per migliorare l’esecuzione delle sue attività su oltre 120 casi d’uso, nel corso dei prossimi anni.