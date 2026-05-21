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getty images Le elettriche economiche di Stellantis saranno prodotte in Italia

Il nuovo FaSTLAne 2030 segna un punto di svolta per Stellantis. Si tratta del nuovo piano strategico con cui l’azienda ha annunciato un maxi-investimento da ben 60 miliardi di euro con l’obiettivo di incrementare i profitti e accelerare la crescita.

Un elemento centrale del nuovo piano è rappresentato dal focus sulle auto elettriche economiche. Si tratta di un tema sempre molto attuale, anche in considerazione della crescente richiesta di modelli a zero emissioni su scala globale.

Per crescere in questo segmento di mercato, Stellantis punterà su un nuovo prodotto che avrà base nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, lo stesso dove oggi viene prodotta la Fiat Panda. Le prime informazioni su questo nuovo progetto sono state appena diffuse dall’azienda.

Ecco i primi dettagli sul nuovo investimento del Gruppo.

Un’elettrica italiana

Partirà da Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, uno dei progetti più importanti per il futuro di Stellantis in Europa allargata, mercato dove l’azienda punta a incrementare i ricavi del 15%, ottenendo anche un margine AOI del 3-5%.

Nello stabilimento, dove oggi viene prodotta la Fiat Panda, è prevista l’introduzione della E-Car, una nuova generazione di veicoli elettrici urbani che l’azienda definisce come “eleganti e accessibili” e che, quindi, avrà un ruolo di primo piano per il futuro.

Il piano FaSTLAne 2030 prevede il lancio di oltre 60 modelli nel corso dei prossimi anni. Tra questi ci potrebbero essere, quindi, anche diversi veicoli sviluppati a partire dal progetto E-Car e prodotti nello stabilimento italiano del Gruppo che, quindi, ricoprirà un ruolo centrale per il futuro.

Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha commentato:

“L’E-Car rappresenta un concetto profondamente radicato nel DNA europeo di Stellantis, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte. I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche. Stellantis risponde a questa richiesta con modelli entusiasmanti per diversi brand. L’inizio della produzione è previsto nel 2028 nel nostro stabilimento di Pomigliano”.

Una famiglia di modelli?

Per il momento, le informazioni sul progetto E-Car sono limitate, ma Stellantis, senza dubbio, andrà a rivelare nel corso del prossimo futuro ulteriori informazioni, in vista dell’avvio della produzione, previsto per i prossimi anni.

La strategia multi-brand del Gruppo, che prevede nuovi modelli per tutti i brand in portafoglio, dovrebbe tradursi nell’arrivo di varie auto elettriche economiche da realizzare nello stabilimento di Pomigliano d’Arco.

Tra queste ci potrebbe essere un’erede della Fiat Panda, pronta a passare alla mobilità a zero emissioni per confermarsi un riferimento del mercato italiano (ed europeo) anche nel corso dei prossimi anni. Anche altri brand attivi in Europa, da Peugeot a Citroën passando per Opel, potrebbero realizzare un modello partendo da questa base.

Per questo motivo, lo stabilimento italiano dovrebbe diventare un vero e proprio elemento centrale nelle strategie future di Stellantis e, più in generale, dovrebbe dare un contributo significativo all’incremento della produzione del Gruppo in Italia, dopo anni di enormi difficoltà.

Tanti progetti in sviluppo

In parallelo, Stellantis svilupperà anche STLA One, nuova piattaforma che rappresenterà, secondo l’azienda, un esempio concreto di “modularità by design”. Si tratta di un’architettura progettata per massimizzare sinergie e competitività.

Tra i progetti dell’azienda ci sono, inoltre, diverse partnership industriali da sviluppare nei prossimi anni e che andranno a intrecciarsi con il progetto della E-Car e con la STLA One. Tra queste, alcune (con Dongfeng, Tata e Jaguar Land Rover) riguarderanno il mercato extra-europeo mentre la partnership con Leapmotor si rafforzerà per un futuro ancora più ambizioso.