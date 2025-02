Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images Carlos Tavares, l'ex CEO di Stellantis

La vicenda di Carlos Tavares, ex amministratore delegato di Stellantis, rappresenta un caso emblematico nel dibattito sulla remunerazione dei top manager e sull’allineamento tra performance aziendale e compensi dirigenziali. Il suo addio al gruppo automobilistico, avvenuto il 1° dicembre, ha sollevato un’ondata di discussioni in merito al suo stipendio stellare, alla buonuscita e alle implicazioni finanziarie per l’azienda. Nonostante un calo delle vendite che ha segnato una sorta di “divorzio” tra Tavares e Stellantis, il manager portoghese ha beneficiato di un pacchetto retributivo di tutto rispetto, composto da salario base, fringe benefit, incentivi a lungo termine e benefit pensionistici.

Quanto ha incassato Tavares da Stellantis nel 2024

Nel corso del 2024, Tavares ha incassato complessivamente 23,08 milioni di euro da Stellantis. Questa cifra, sebbene inferiore ai 36,5 milioni di euro percepiti nell’anno precedente, rimane comunque considerevole e testimonia il valore attribuito al ruolo di amministratore delegato all’interno del gruppo. Il compenso di Tavares è composto da diverse voci:

un salario base di 2 milioni di euro;

di 2 milioni di euro; fringe benefits per 71.224 euro;

per 71.224 euro; incentivi di lungo termine per 20,514 milioni di euro;

per 20,514 milioni di euro; un benefit pensionistico da 500 mila euro.

Il calo rispetto al 2023 è principalmente dovuto all’assenza di incentivi a breve termine, che ammontavano a 5,79 milioni di euro, e a una riduzione della quota a lungo termine, pari a 5,6 milioni di euro. Questi dati suggeriscono che la remunerazione di Tavares era strettamente legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, e che il mancato conseguimento di tali target ha comportato una riduzione del suo compenso complessivo.

Una discussa buonuscita

La parte più discussa della vicenda riguarda la buonuscita che Tavares riceverà nel 2025. Nonostante le iniziali stime che parlavano di cifre astronomiche, vicine ai 100 milioni di euro, l’ammontare effettivo della buonuscita sarà di 12 milioni di euro. Questa somma è composta da: un’indennità di fine rapporto di 2 milioni di euro, basata sulle normative olandesi, e 10 milioni di euro legati al raggiungimento della seconda milestone sui risultati. Una terza quota di 10 milioni di euro è stata invece cancellata, poiché i target prefissati non sono stati raggiunti.

Inoltre, a gennaio 2026, Tavares riceverà 800 mila azioni della società, già conteggiate negli incentivi di lungo termine. La buonuscita è regolata da un “Separation and Release Agreement” che considera obiettivi stabiliti per il periodo 2021-2025. Questo accordo testimonia la volontà di Stellantis di definire in modo chiaro e trasparente le condizioni di uscita di Tavares, al fine di evitare possibili controversie future.

Il confronto con John Elkann

È interessante confrontare i compensi di Tavares con quelli di altri dirigenti di Stellantis, come il presidente John Elkann. Nel 2024, Elkann ha ricevuto compensi pari a 2,8 milioni di euro, composti da un salario base di 922.386 euro, fringe benefits per 721.830 euro e incentivi di lungo termine per 1,153 milioni di euro. Questa differenza di retribuzione evidenzia la diversa responsabilità e il diverso ruolo ricoperto dai due manager all’interno del Gruppo.

È importante considerare, poi, il contesto in cui sono stati erogati questi compensi. Durante il periodo in questione, Stellantis ha registrato un calo dei profitti del 70%, scesi a 5,5 miliardi di euro, e una flessione dei ricavi del 17%, trainata da un calo delle vendite del 12%. Questi dati macroeconomici sollevano interrogativi sull’opportunità di erogare compensi elevati ai dirigenti, soprattutto in un momento di difficoltà per l’azienda.