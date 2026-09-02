Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Stellantis, il nuovo 2.2 litri turbodiesel di terza generazione Multijet

Il Gruppo Stellantis è tornato a rivalutare l’affidabilità dei motori diesel con il lancio dei MultiJet 2.2 su FIAT Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Opel Movano. La nuova motorizzazione si integra perfettamente tra le versioni da 140 e 180 CV, offrendo 160 CV, 380 Nm con cambio manuale e 400 Nm con l’automatico AT8 a otto rapporti.

Il major nato dalla fusione tra FCA e PSA, in occasione del Caravan Salon 2026 di Düsseldorf, ha presentato la soluzione pensata esclusivamente per i propri veicoli commerciali. L’innovazione si adatta perfettamente a mezzi pesanti, impegnati nei trasporti in autostrada o in montagna. Il motore lanciato è da 2.184 cm³, turbo, con iniezione diretta common rail. Sono previste due tipologie di cambi: un manuale a sei marce con una coppia massima di 380 Nm, o in alternativa un automatico AT8 a otto rapporti che garantirà 400 Nm.

Soluzione in più

Il nuovo 2.2 litri turbodiesel di terza generazione Multijet sarà disponibile per le trasformazioni di Citroën Jumper, Peugeot Boxer, FIAT Ducato e Opel Movano. Per mezzi che possono arrivare anche a 3,5 tonnellate, caricando passeggeri, bagagli e tutto il necessario, l’extra potenza può rappresentare un valore aggiunto. Il peso, infatti, ha un impatto nelle partenze in salita e nelle manovre strette del traffico di tutti i giorni, i 160 CV e il cambio AT8 con un convertitore di coppia rendono però le scalate più fluide, promettendo anche una riduzione delle emissioni.

Inizialmente la soluzione da 160 CV è concepita per il mondo dei camper. Il motore soddisfa i requisiti della normativa sulle emissioni Euro VI, completando la super offerta di Stellantis Pro One per i veicoli destinati al mondo del camping. I camperisti hanno esigenze diverse rispetto a chi utilizza un Ducato o un Boxer per lavoro. Joachim Burkhardt, head of marketing Stellantis Pro One, ha annunciato:

“La combinazione tra prestazioni di guida sicure e una proposta di prezzo interessante rende questa motorizzazione la scelta ideale per i veicoli da campeggio della classe da 3,5 tonnellate”.

Performance e contenimento dei costi

Stellantis sta tornando a produrre motori a combustione interna, in base a quanto evidenziato dal manager Filosa, perché a livello globale il passaggio all’elettrico è ancora pura utopia. Negli Stati Uniti l’adozione di vetture full electric si è fermata a una quota di mercato vicina al 6%, molto distante da quel 50% inizialmente ipotizzato nelle proiezioni strategiche per i prossimi anni. I veicoli commerciali, in particolar modo, devono risultare funzionali alle esigenze di tutti i giorni.

I furgoni FIAT, Opel, Citroën e Peugeot vantano un design moderno, sistemi di assistenza alla guida perfezionati e nuove tecnologie a zero emissioni. Il nuovo Opel Movano è già proposto sul mercato con il motore turbodiesel da 2.2 litri da 103 kW (140 CV) o 132 kW (180 CV). L’ultima alternativa di Stellantis da 160 CV su alcuni mercati risulta già ordinabile, ma per ulteriori dettagli bisognerà ancora attendere. Ancora da chiarire se arriverà nello stesso momento su tutti i modelli interessati. La linea del colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA appare delineata: non ci si dirigerà verso la tecnologia elettrica in modo cieco e si continueranno a offrire nuovi motori termici.