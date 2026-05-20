Stellantis e Dongfeng rafforzano la loro partnership storica con una nuova joint venture europea dedicata alla distribuzione e alla produzione di veicoli elettrici premium

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Stellantis e Dongfeng, intesa per dar vita a una joint venture in Europa

Nasce un nuovo e ambizioso capitolo per l’industria automobilistica globale. Con una mossa strategica che consolida un legame duraturo, Stellantis e Dongfeng Group hanno annunciato l’intenzione di costituire una joint venture europea destinata a ridefinire gli equilibri della mobilità sostenibile nel Vecchio Continente. Questo annuncio, formalizzato attraverso un memorandum d’intesa non vincolante, non è solo un accordo commerciale, ma una visione industriale che punta a integrare l’avanguardia tecnologica cinese con la solida capacità produttiva e distributiva europea.

Un’espansione premium

Il fulcro dell’accordo risiede nella creazione di una nuova entità societaria con sede in Europa, progettata per essere agile ed estremamente competitiva. La joint venture, la cui governance sarà guidata da Stellantis con una partecipazione del 51%, mentre il restante 49% farà capo a Dongfeng Group, avrà il compito di gestire un ecosistema completo: dalle vendite alla distribuzione, passando per la produzione, gli acquisti e l’ingegneria.

L’obiettivo immediato è ambizioso: introdurre e distribuire nei mercati europei selezionati i veicoli a nuova energia (NEV) di fascia alta. Il protagonista di questa offensiva sarà il marchio Voyah, il brand premium di Dongfeng, che potrà contare sulla capillare rete di vendita e sull’eccellenza dei servizi post-vendita che Stellantis ha costruito in decenni di leadership sul mercato. Questa sinergia permetterà ai clienti europei di accedere a tecnologie elettrificate avanzate con la sicurezza di un supporto logistico e assistenziale di primo livello.

La scommessa di Rennes

Uno dei punti più significativi di questa collaborazione riguarda la strategia industriale legata alla localizzazione. Stellantis e Dongfeng guardano con decisione alla Francia, e specificamente allo stabilimento di Rennes, come potenziale hub per la produzione dei nuovi veicoli Dongfeng. Questa scelta non è casuale: l’obiettivo è produrre veicoli che rispondano pienamente alle normative continentali e ai requisiti del “Made in Europe”.

Localizzare la produzione in Francia significa non solo ottimizzare la logistica, ma anche valorizzare l’ingegneria locale integrandola con l’ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia, oggi considerato tra i più competitivi al mondo per efficienza e costi. Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha sottolineato come questa partnership porti la collaborazione con Dongfeng verso una dimensione internazionale, capace di offrire una gamma di prodotti più ampia a prezzi estremamente competitivi.

Un legame consolidato

L’intesa annunciata oggi non nasce dal nulla, ma affonda le radici in una partnership che dura da 34 anni. Recentemente, le due società hanno rafforzato anche la loro storica joint venture in Cina, la Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA). Questo asse sino-europeo prevede che lo stabilimento di Wuhan diventi un polo produttivo fondamentale per i nuovi modelli Peugeot e Jeep alimentati a nuova energia, destinati sia al mercato interno cinese che all’esportazione globale a partire dal 2027.

I numeri della DPCA parlano chiaro: dalla sua creazione, ha prodotto oltre 6,5 milioni di veicoli a marchio Peugeot e Citroën, a testimonianza di una capacità operativa già ampiamente collaudata. Ora, con la nuova joint venture europea, Dongfeng punta ad accelerare la propria espansione internazionale, mentre Stellantis rafforza la propria presenza tecnologica e strategica in Cina.

Il successo finale di questo progetto resta ora subordinato alla sottoscrizione degli accordi definitivi e all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Tuttavia, la direzione è tracciata: Stellantis e Dongfeng sono pronti a trasformare la sfida dell’elettrificazione in un’opportunità di crescita condivisa, unendo due mondi per guidare la rivoluzione dei trasporti del ventunesimo secolo.