Il progetto ha già incassato il plauso della Commissione Europea, che ne ha riconosciuto il valore strategico.

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il mercato delle auto piccole e accessibili in Europa ha sofferto parecchio negli ultimi anni, ma Stellantis ha pronte le contromisure. Il gruppo ha infatti annunciato il lancio del progetto E-Car, una nuova generazione di auto elettriche compatte, economiche e — dettaglio non da poco — 100% Made in Europe.

L’inizio della produzione è fissato per il 2028 e l’obiettivo è chiaro: ridare ossigeno a un segmento che i clienti chiedono a gran voce, ma che ultimamente è stato un po’ abbandonato dai listini.

Cosa significa “E-Car”?

Non è solo una lettera. Per Stellantis, la “E” racchiude l’identità profonda di questo progetto attraverso quattro parole chiave:

Europea: pensata e costruita nel Vecchio Continente per il mercato interno

pensata e costruita nel Vecchio Continente per il mercato interno Emozione: un design distintivo che non fa passare inosservati

un design distintivo che non fa passare inosservati Elettrica: 100% a zero emissioni per la mobilità urbana di tutti i giorni

100% a zero emissioni per la mobilità urbana di tutti i giorni Ecosostenibile: un approccio green a 360 gradi

Il progetto ha già incassato il plauso della Commissione Europea, che ne ha riconosciuto il valore strategico: da un lato tutelerà i posti di lavoro europei nel settore del design e della produzione, dall’altro accelererà la diffusione della mobilità elettrica di massa.

Pomigliano d’Arco al centro del progetto (eredità Panda)

La notizia è l’assegnazione della produzione allo stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco. Non è una scelta casuale: la fabbrica campana ha una lunghissima tradizione nella creazione di citycar di successo, prima tra tutte l’amatissima Fiat Panda. Con la E-Car, Pomigliano si assicura volumi produttivi significativi e un futuro da protagonista nell’era della transizione energetica.

“I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche. Stellantis risponde a questa richiesta con modelli entusiasmanti per diversi brand” ha detto Antonio Filosa, CEO di Stellantis

Tecnologia top e prezzi accessibili: come ci riusciranno?

Spesso “elettrica ed economica” è un binomio difficile da realizzare. Per vincere questa sfida e velocizzare i tempi di uscita (time-to-market), Stellantis utilizzerà tecnologie BEV (Battery Electric Vehicle) di livello mondiale sviluppate in collaborazione con partner selezionati.

Cosa dobbiamo aspettarci concretamente? Auto piccole, agili, perfette per la vita di tutti i giorni e, soprattutto, proposte con listini finalmente alla portata di tutti, sotto l’insegna di diversi marchi del gruppo.