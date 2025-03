Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Stellantis, riapre nel 2027 la Palazzina di Mirafiori

In una fase di profonda incertezza è sempre meglio volgere lo sguardo al passato. Il 2024 per il Gruppo Stellantis è stato un anno molto complesso. Non solo le vendite sono calate, in aggiunta sono arrivate le dimissioni a sorpresa dell’ex amministratore delegato Carlos Tavares. Sono stati lanciati, inoltre, tanti nuovi modelli alla spina che non hanno ancora spiccato il volo sul mercato.

In attesa di scoprire le prossime mosse commerciali della FIAT, entro il 2027 riaprirà uno degli edifici più importanti dell’industria delle quattro ruote. La storica sede del brand degli Agnelli avrà un ruolo di primo piano per il colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA. La Palazzina Centrale del complesso industriale di Mirafiori tornerà a essere usata, in tutti suoi spazi, da migliaia di persone dopo la sua riqualificazione. I progetti partiranno tra aprile e maggio di quest’anno, contestualmente con l’inizio dei lavori della vicina Carrozzeria Mirafiori per l’installazione della nuova linea della 500 ibrida.

La storia di Mirafiori

Creato nel 1939, nel corso della sua storia, lo stabilimento ha visto nascere quasi 29 milioni di vetture a Torino. L’edificio è un emblema dell’estro automobilistico nostrano, un segno di riconoscimento per il capoluogo piemontese e per tutti i suoi cittadini. Mirafiori Sud è una vasta zona di Torino nella periferia sud-ovest. L’area è nota per l’omonimo impianto industriale automobilistico della FIAT, in passato polmone produttivo che aveva portato al trasferimento di migliaia di persone dal Meridione.

L’iniziativa rientra nel programma grEEn-campus per la trasformazione dei luoghi di lavoro e punta a rinnovare le realtà degli enti centrali di Stellantis attraverso progetti innovativi e sostenibili. Oltre a Mirafiori si interverrà nelle strutture di Poissy, in Francia, e Rüsselsheim, in Germania. I lavori nel complesso di Mirafiori fanno parte delle attività propedeutiche alla concretizzazione del Piano Italia, svelato lo scorso 17 dicembre 2024 in occasione del MIMIT, allo scopo di rilanciare le proposte del Gruppo. La sigla “EE” in grEEn-campus sostanzia l’impegno del colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA per salvaguardare l’ambiente. Per i dipendenti rappresenterà una nuova esperienza di lavoro coinvolgente.

Stellantis, la soddisfazione di Imparato

“Con questo progetto, siamo orgogliosi di dare una nuova vita ad un nostro edificio iconico, un vero e proprio simbolo dell’auto italiana nel mondo, proiettandolo nel futuro – ha affermato Jean-Philippe Imparato, Responsabile delle attività europee di Stellantis – e al contempo vogliamo contribuire a ridurre le emissioni di carbonio dell’azienda, tramite soluzioni tecniche e tecnologiche all’avanguardia. Desideriamo offrire ai nostri dipendenti un’esperienza completamente rinnovata in termini di tempo trascorso in sede incoraggiando scambi interni che promuovano lo sviluppo congiunto e l’intelligenza collettiva, integrando l’esperienza del lavoro da remoto. Si tratta di un progetto ambizioso, sia per l’azienda che per i dipendenti, che ci aiuterà a raggiungere i nostri obbiettivi di sostenibilità e diventare un luogo ideale in cui lavorare“.

La Palazzina di Mirafiori garantirà un carico di energia positiva. Il grEEn-campus di Torino fornirà prestazioni energetiche e termiche grazie alla presenza pannelli fotovoltaici nell’architettura, all’impiego di tecnologie di ventilazione a bassissimo consumo e al riutilizzo dei materiali. Il progetto architettonico è creato sui principi dell’efficienza ambientale. Saranno presenti ampi spazi verdi per il relax dei dipendenti che potranno vivere delle pause dal lavoro immersi nella natura.