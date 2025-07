Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Cambio pesante al vertice del design Stellantis: dal 1° ottobre Gilles Vidal sarà il nuovo responsabile dello stile per tutti i marchi europei del gruppo, prendendo il posto di Jean-Pierre Ploué, che saluta dopo una carriera lunga e densa. Stellantis oggi è un organismo complesso e ancora instabile, con una decina di realtà dalle identità in bilico, a Vidal spetta il compito di dare una direzione generale: dalla Fiat Panda alla Lancia del rilancio, dalla Opel elettrica alle DS da salotto. Un’architettura fragile, ancora priva di un vocabolario comune, e in un mercato saturo, l’estetica è quanto mai decisiva.

Gli inizi in Citroën, poi il salto in Peugeot

Tra gli addetti ai lavori Vidal gode di ottima fama, guadagnata fin dall’approdo in Citroën nel ’96 e nei due mondi PSA, con il salto in Peugeot: la 3008 del 2016, ad esempio, sancisce una rottura rispetto al passato, dove le morbidezze lasciano spazio a linee tese, mentre la plancia verticale e i-Cockpit comandano a bordo. Poi arrivano la 208 del 2019 e la 308 di nuova generazione, dotate di proporzioni aggressive e luci verticali. Il nuovo logo del marchio, introdotto con la 308, è la sintesi del suo approccio: modernità sobria.

Tutto questo lo ha portato ad aggiudicarsi cinque European Car of the Year tra il 2015 e il 2019, un dato che, nel mondo del design, vale molto più di qualsiasi premio estetico. Quindi, l’approdo in Renault e il progetto della Megane E-Tech, forse la sua auto più fredda e chirurgica; ora ecco il ritorno “a casa”, ma con responsabilità molto più estese.

Una visione unica

“Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Gilles in questo ruolo strategico. La sua profonda conoscenza della cultura automobilistica europea e la sua visione progettuale orientata al futuro saranno fondamentali per ridefinire la mobilità e rafforzare l’identità dei nostri marchi europei”, ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer per l’area Enlarged Europe. “Colgo l’occasione per ringraziare Jean-Pierre Ploué per il suo spirito di squadra e per il contributo prezioso offerto a Stellantis”.

Parole simili arrivano anche da Ralph Gilles, Chief Design Officer globale: “L’esperienza di Gilles sarà determinante per il futuro del Gruppo. È un designer di altissimo livello, i cui progetti hanno ottenuto cinque premi European Car of the Year nell’ultimo decennio. Gilles proseguirà l’eccellente lavoro svolto da Jean-Pierre Ploué, che desidero ringraziare per aver contribuito al rilancio e allo sviluppo di numerosi nostri marchi e prodotti”.

Stellantis ha bisogno di una mano riconoscibile e Vidal, allo stato attuale, è tra i pochi in Europa capaci di tenere insieme eredità, innovazione e coerenza visiva. “Sono entusiasta di tornare alle origini entrando nuovamente in Stellantis. In un mondo in cui tecnologia e design devono procedere di pari passo per trasformare l’esperienza del cliente, sono pronto ad affrontare le sfide e cogliere le opportunità che ci attendono. Non vedo l’ora di collaborare con Jean-Philippe, Ralph e i loro team”, ha dichiarato lo stesso Vidal. Potrà una sola visione salvare dieci marchi in cerca di identità? Lo scopriremo alla prossima sagoma in uscita dal centro stile.