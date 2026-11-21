Indiscrezioni dalla Francia parlano di uno stop agli investimenti nelle corse: a rischio Formula E, WEC e il programma Peugeot per Le Mans

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Ufficio Stampa Stellantis Stellantis pronta a lasciare il motorsport? Cosa cambia

Quando un gruppo automobilistico convoca riunioni straordinarie con i rappresentanti dei lavoratori e non dice di cosa si parlerà, di solito un motivo c’è, ed è lì che si scatenano le ricerche di indiscrezioni e voci di corridoio. Stavolta il motivo potrebbe riguardare le corse.

Dalla Francia arriva un’indiscrezione che ha fatto drizzare le antenne a tutti gli appassionati: Stellantis sarebbe pronta a dire addio al motorsport, chiudendo i programmi sportivi dei suoi marchi, da Peugeot a Citroën fino a Opel.

Per ora non c’è nulla di ufficiale, ma i tempi stringono e la data da cerchiare sul calendario è ormai dietro l’angolo. Vediamo che cosa sappiamo, che cosa resta da chiarire e che cosa rischia di cambiare per chi segue le gare.

Niente più investimenti su attività sportive

La notizia è stata lanciata dal quotidiano francese Le Figaro, che cita fonti interne al gruppo, ed è stata ripresa poi anche da Reuters.

Secondo il racconto, Stellantis interromperebbe tutti gli investimenti nel motorsport, cancellando i programmi sportivi dei suoi marchi, e la decisione dovrebbe essere ufficializzata lunedì 23 novembre 2026. Cifre precise sugli investimenti sportivi, per ora, non ne circolano.

Il gruppo non ha né confermato né smentito. Ha però fatto sapere di aver convocato riunioni straordinarie dei comitati CSE/CSEC con i rappresentanti dei dipendenti di Stellantis Motorsport, precisando che in questa fase non può fornire indicazioni sugli argomenti in discussione.

Gli incontri, sempre secondo Le Figaro, si terrebbero lunedì a Poissy e poi a Satory. Non proprio una routine.

Chi rischia di più? La divisione Stellantis Motorsport, nata nel 2021 dalla precedente PSA Motorsport, conta circa 300 persone, di cui meno di 220 a tempo indeterminato. Non sono stati ufficializzati provvedimenti sul personale, ma si capisce bene perché la tensione sia alta.

Tra l’altro, la guida della divisione è cambiata da poco: Olivier Jansonnie è stato nominato direttore di Stellantis Motorsport a partire dal 31 gennaio 2026, raccogliendo il testimone di Jean-Marc Finot, andato in pensione.

Necessità di tagliare i costi

Perché farlo? La chiave di lettura più immediata è quella del portafoglio. La possibile uscita si inserirebbe nel piano di efficientamento Value Creation Program dell’amministratore delegato Antonio Filosa, che punta a 6 miliardi di euro di risparmi entro il 2028. Attenzione, però: è un’interpretazione, non una ragione confermata dal gruppo.

Il contesto, del resto, non è dei più sereni. Il titolo Stellantis avrebbe perso il 64% da inizio anno, e in una fase così ogni voce di spesa finisce sotto la lente.

Il motorsport, con i suoi budget importanti e i risultati che non sempre arrivano, è un bersaglio quasi naturale. E la storia insegna che non sarebbe la prima volta: nel 2012 Peugeot aveva già interrotto il programma endurance per motivi economici.

Per quanto riguarda la Formula E

Il secondo fronte è quello elettrico. I programmi in Formula E di Citroen e Opel sarebbero interrotti. E il tempismo, se la voce fosse confermata, sarebbe a dir poco beffardo. Opel doveva debuttare nella stagione 2026/27 con Mitch Evans e Théo Pourchaire, e le due squadre sono impegnate nei test pre-stagionali a Jarama, dal 16 al 20 novembre.

Proprio lì, per intenderci, dove la nuova monoposto Gen4 fa la sua prima apparizione in pista. Buttare mesi di lavoro all’inizio di un nuovo ciclo tecnico sarebbe un bel colpo.

Il gruppo, negli ultimi mesi, aveva rimescolato le carte: DS si era ritirata dalla serie mentre Opel entrava con un impegno ufficiale, dopo che l’anno prima Maserati era stata sostituita internamente da Citroen.

Una mossa che sembrava rilanciare l’impegno, cambiare le carte in tavola certo, ma non chiuderlo. Citroen Racing, tra l’altro, aveva ottenuto la sua prima vittoria in Formula E a Città del Messico con Nick Cassidy, e nella prima sessione dei test di Jarama Jean-Eric Vergne è stato il più veloce. Insomma, il programma sembrava stesse ingranando.

Il legame di Peugeot con la Formula E

Per i francesi, forse, è la parte più dolorosa. Il programma nel WEC con la 9X8 si fermerebbe prima della stagione 2027, quindi la Casa non tornerebbe a Le Mans. Una storia importante, quella di Peugeot nella 24 Ore: vittorie nel 1992, 1993 e 2009. Con la 9X8, invece, il successo assoluto nel mondiale endurance non è mai arrivato.

Il paradosso è che le premesse erano tutt’altro che da resa. Dopo la gara di Monza dell’8 novembre, la Casa aveva annunciato di puntare sul 2027, e proprio a Monza il team aveva chiuso con il miglior risultato dell’anno: entrambe le 9X8 a punti e la numero 94 quarta.

Era già pronta anche una versione evoluta della vettura, con Robert Shwartzman e Alex Quinn annunciati piloti a tempo pieno per il 2027. Senza contare che, prima della 24 Ore di quest’estate, Peugeot aveva ribadito l’impegno sulla 9X8 e sulla classe Hypercar almeno fino al 2030. I piani, come si vede, cambiano in fretta.

Ferrari un mondo a parte

Nessun allarme, invece, a Maranello. Ferrari è separata da Stellantis (ex FCA) dal 3 gennaio 2016 ed è una società autonoma quotata in Borsa.

Exor è il principale azionista di entrambe, ma questo non le rende parte dello stesso gruppo. Ferrari in Formula 1 e il programma Hypercar 499P non sarebbero toccati. Anzi, la Rossa sta già lavorando alla versione aggiornata della 499P per il 2027.

Restano invece diversi punti interrogativi sugli altri marchi. Nelle informazioni disponibili non sono menzionati DS, Maserati, Alfa Romeo e un eventuale impatto sui rally di Citroën. Un tema non da poco, considerando che nel 2025 la Citroen C3 Rally2 ha ottenuto 165 vittorie tra campionati nazionali e internazionali.

Il 23 novembre sapremo di più

Lunedì dovrebbe essere il giorno della verità. Il 23 novembre, oltre all’annuncio atteso, è anche il termine entro cui i costruttori devono finalizzare l‘iscrizione alla stagione 2027 del WEC, con la lista ufficiale dei concorrenti da pubblicare entro il 15 dicembre. Un incastro che, secondo Autosport, avrebbe una sua logica.

Fino ad allora, prudenza. Stellantis non ha confermato nulla e si tratta, a oggi, di indiscrezioni. Ma tra riunioni straordinarie, tagli ai costi e programmi che potrebbero fermarsi a pochi giorni dai test, il quadro è abbastanza chiaro da far preoccupare chi ama le corse. Lunedì sapremo se l’allarme era giustificato.