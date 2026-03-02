Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Il Pernambuco è una splendida regione del Brasile, ma è anche un’area dove in questi anni l’innovazione industriale non si è mai fermata. Il Goiana Automotive Hub, infatti, si appresta a scrivere una pagina inedita per la storia dell’automobile dell’America Latina. Non si tratta solamente di produrre nuovi veicoli, ma di dare vita a una visione che fonde la modernità dell’elettrificazione con la tradizione energetica locale. Stellantis ha infatti annunciato l’avanzamento del suo ambizioso programma Bio-Hybrid, confermando che il lancio del primo modello mild-hybrid con alimentazione flex-fuel avverrà proprio nella prima metà di quest’anno. Questa mossa è il segnale di una transizione energetica fatta su misura, pensata per rispondere alle reali esigenze di una regione che ha fatto dell’etanolo la sua bandiera ecologica.

Il nuovo motore

Il protagonista tecnico di questa svolta è il sistema MHEV a 48 Volt, una tecnologia che debutta per la prima volta nel Paese carioca. Si tratta di un motore elettrico multifunzione che prende con discrezione il posto dell’alternatore e del motorino di avviamento tradizionali. Questa “centrale elettrica” in miniatura non si limita ad avviare il motore, ma agisce come un polmone supplementare capace di fornire sia energia meccanica che elettrica, generando una coppia aggiuntiva per il propulsore a combustione.

Mentre l’auto scivola sulla strada, la gestione elettronica orchestra un dialogo invisibile tra le modalità di guida, caricando una batteria agli ioni di litio da 48 Volt che lavora in perfetto parallelo con il sistema convenzionale. Il risultato è un’esperienza di guida più fluida e piacevole, accompagnata da una drastica ottimizzazione dell’efficienza e del risparmio di carburante.

L’etanolo al centro del progetto

La bellezza di questo progetto, tuttavia, risiede nella sua natura “Bio”. Sviluppata dal TechMobility – Stellantis Center for Product Development & Hybrid-Flex Mobility, la tecnologia bio-hybrid è stata concepita per massimizzare l’uso dell’etanolo, sfruttando i punti di forza strutturali del settore energetico brasiliano. Stellantis ha pianificato un percorso graduale: si inizierà con piattaforme a 12 Volt, focalizzate sull’accessibilità economica per una diffusione capillare, per poi approdare alla più performante tecnologia a 48 Volt, proseguendo l’espansione dell’elettrificazione della gamma.

Dietro questa innovazione c’è una trasformazione industriale senza precedenti. Il Goiana Automotive Hub sta entrando in una nuova fase. Per accogliere questi nuovi modelli, Stellantis non ha solo aggiornato le linee, ma ha realizzato un ecosistema produttivo integrato: lo stabilimento di Jaboatão ha iniziato a produrre cablaggi specifici, mentre a Goiana le aree delle presse, della carrozzeria e dell’assemblaggio sono state modificate per permettere la produzione dei modelli bio-hybrid sulla stessa struttura dei motori a combustione interna. In un segno di ulteriore apertura strategica, l’azienda ha anche confermato che a Goiana verranno prodotte le auto della marca Leapmotor, rafforzando l’autonomia regionale del polo.

Occhio al futuro

Lo sguardo è già rivolto al futuro prossimo. Entro la fine dell’anno, Stellantis prevede un’offensiva di prodotto massiccia: 16 nuovi modelli e aggiornamenti, tra cui sei veicoli dotati di tecnologia bio-hybrid prodotti interamente in Brasile. Quattro di questi modelli usciranno proprio dalle linee del Pernambuco.

Come sottolineato da Herlander Zola, responsabile di Stellantis per il Sud America, l’obiettivo è offrire prodotti che soddisfino i desideri della regione con totale autonomia locale. In questo scenario, l’auto non è più solo un mezzo di trasporto, ma il simbolo di un’industria che sa evolversi rispettando la propria terra, unendo il ronzio dell’elettrico al profumo dell’etanolo in una sinfonia di progresso sostenibile.