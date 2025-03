Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Stellantis ha annunciato la partnership con le Olimpiadi 2026

I marchi italiani di Stellantis diventano Automotive Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La notizia è ufficiale ed è appena stata comunicata da Stellantis e dalla Fondazione Milano Cortina 2026. La collaborazione coinvolgerà da vicino i marchi italiani del Gruppo e, quindi, Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati. Andiamo a vedere i dettagli della collaborazione e le parole dei protagonisti.

Stellantis è partner delle Olimpiadi

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono in programma tra poco meno di un anno e vedranno la partecipazione di oltre 3.500 atleti da 93 Paesi, con 195 medaglie da assegnare in un totale di 16 discipline Olimpiche e 6 discipline di sport Paralimpici. Tutte le gare si svolgeranno sullo sfondo del territorio italiano. Con l’annuncio di oggi, Stellantis diventa Automotive Premium Partner dell’evento con i suoi marchi italiani come Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati.

I brand, al centro degli investimenti in Italia di Stellantis, saranno coinvolti direttamente in numerose attività e andranno a formare il parco vetture necessario per garantire il regolare svolgimento delle competizioni e di tutti gli eventi collegati. Nel corso dei prossimi mesi, il Gruppo, in accordo con Fondazione Milano Cortina 2026, dovrebbe annunciare una serie di iniziative da organizzare in vista della partenza dell’evento. Nel suo comunicato, l’azienda ha definito il nuovo accordo come “un’occasione imperdibile” per poter riconnettere i suoi brand con i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Il comunicato con cui è stata ufficializzata la partnership è accompagnato, come da tradizione, dalle dichiarazioni dei protagonisti. Per Stellantis, in particolare, a parlare è Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe, il manager a cui è stato affidato il compito di guidare le attività del Gruppo sul mercato europeo (e non solo) in attesa della nomina del nuovo CEO. Imparato ha sottolineato: “Siamo orgogliosi di mettere le competenze e l’impegno delle persone che lavorano per i nostri marchi italiani al servizio di un evento di questa portata, che ribadirà a livello mondiale l’immagine di un Paese che ricerca l’eccellenza grazie alla collaborazione tra le realtà nazionali più importanti, che condividono valori comuni. Si può fare, tutti insieme e in Italia, e noi lo stiamo dimostrando”. Il CEO di Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di questa partnership che garantisce soluzioni indispensabili per l’organizzazione dei Giochi di Milano Cortina 2026: le vetture di servizio e rappresentanza copriranno gran parte degli spostamenti interni“.

I Giochi di Milano Cortina 2026 sono sempre più vicini. La data da segnare sul calendario è quella del 6 febbraio 2026 con la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi (le prime gare, però, inizieranno già il 4 febbraio). La Cerimonia di Chiusura, invece, è fissata per il prossimo 22 febbraio 2026. Dopo le Olimpiadi toccherà ai Giochi Paralimpici Invernali. In questo caso, l’evento si svolgerà tra il 6 e il 15 marzo 2026. Tutti i dettagli sull’evento sono disponibili tramite il sito ufficiale milanocortina2026.olympics.com. Già ora è possibile consultare quelle che saranno le gare oltre che acquistare i biglietti e verificare le opzioni disponibili per il soggiorno nei luoghi delle Olimpiadi che si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo oltre che a Bormio, Livigno, Milano e altre località. Chi vuole assistere alle gare e scoprire i luoghi dove si svolgeranno i Giochi, quindi, può iniziare a organizzarsi già da oggi.