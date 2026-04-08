Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis I ricambi di Stellantis sbarcano su eBay

C’è un silenzio operoso che avvolge i padiglioni dell’Hub di Economia Circolare di Mirafiori, a Torino. Non è più solo il rumore delle catene di montaggio che scandisce il tempo, ma quello, quasi chirurgico, di chi smonta, analizza e rigenera.

In questo luogo, simbolo storico dell’industria automobilistica italiana, sta prendendo forma una rivoluzione che trasforma i veicoli a fine vita e i prototipi in una risorsa preziosa per il futuro. Il 7 aprile 2026 segna una tappa fondamentale di questo percorso: SUSTAINera, la business unit di Stellantis dedicata all’Economia Circolare, ha annunciato il lancio di nuovi store su eBay interamente dedicati ai ricambi originali usati.

Un ponte digitale tra Torino e l’Europa

Immaginate un pezzo di carrozzeria di una Jeep o un modulo elettronico di un’Alfa Romeo che, invece di finire nel dimenticatoio dei rottami, viene selezionato e messo a disposizione di un automobilista a Parigi, Berlino o Madrid. I nuovi canali di vendita su eBay, attivi in Italia, Francia, Germania e Spagna, rendono questo scenario una realtà quotidiana.

Questi negozi online si affiancano alla piattaforma B-Parts, portando l’offerta totale di ricambi usati in Europa alla cifra sbalorditiva di 12 milioni di pezzi. Grazie alla collaborazione con BrandOn Group, specialista dell’e-commerce, Stellantis sta rendendo il mercato del “riuso” accessibile non solo ai riparatori professionisti, ma a chiunque possieda una connessione internet.

Non chiamateli solo “pezzi usati”

Il processo che porta un “pezzo” dallo scaffale di Mirafiori allo schermo di uno smartphone è una narrazione di precisione e rigore. Ogni componente che arriva al Centro di smontaggio non viene semplicemente rimosso, ma sottoposto a una procedura standardizzata e controllata. Il racconto inizia con un’ispezione iniziale, seguita da una classificazione meticolosa. Poi arriva lo smontaggio in sicurezza e la pulizia profonda, per terminare con una valutazione funzionale che ne attesta la perfetta efficienza.

Che si tratti di parti meccaniche, elettroniche, componenti per gli interni o lamierati, ogni pezzo è tracciato tramite il sistema di codifica Stellantis, garantendo coerenza e conformità legale. Attualmente, il magazzino di Mirafiori offre oltre 20.000 ricambi focalizzati principalmente su marchi come FIAT, Alfa Romeo e Jeep, con una disponibilità che si sta rapidamente estendendo a Peugeot, Opel e Citroën.

Sostenibilità: il valore di una scelta consapevole

Scegliere un ricambio originale usato non è solo una mossa d’astuzia per il portafoglio — con risparmi che possono toccare il 70% rispetto al nuovo — ma è un gesto d’amore verso il pianeta. I numeri parlano chiaro: prolungare la vita utile di un componente garantisce un risparmio del 100% dei materiali e una riduzione fino al 50% delle emissioni di CO2 rispetto alla produzione di un pezzo nuovo. È l’applicazione pratica della strategia delle “4R” di Stellantis: Rigenerazione, Riparazione, Riuso e Riciclo.

Per abbattere le ultime diffidenze legate all’acquisto dell’usato, SUSTAINera offre garanzie solide: un anno di garanzia su ogni componente, un periodo di reso di 14 giorni e fotografie dettagliate per una trasparenza totale sulle condizioni del prodotto.

In questo modo, l’economia circolare smette di essere un concetto astratto per diventare un vantaggio concreto: meno rifiuti, meno sfruttamento di risorse naturali e un’impronta di carbonio ridotta. Mirafiori, dunque, non smette di produrre. Ha solo iniziato a realizzare un futuro più responsabile, dove ogni bullone ha ancora una storia da raccontare e chilometri da percorrere.